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Çırağan Sarayı'nda evlenen Ozan Tufan ve Rojin Haspolat'tan aşk pozları!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve A Milli takımın başarılı oyuncusu Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen bir düğünle dünya evine girdiler. Bir çok ünlünün katıldığı düğünde çiftin nikah şahitlikleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik Sorumlu Emre Belözoğlu oldu.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:52
Çırağan Sarayı'nda evlenen Ozan Tufan ve Rojin Haspolat'tan aşk pozları!
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A Milli Takım'da da oynayan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan uzunca bir süredir birlikte olduğu Rojin Haspolat ile Çırağan Sarayı'nda evlendi.

Bir çok ünlünün katıldığı nikah töreni sonrası sosyal medyanın gündemine düşen Ozan tufan ve Rojin Haspolat'ın aşk pozları çok konuşuldu. En güzel yenge olarak yorum yağmuruna tutulan Rojin Haspolat'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu. 

Fenerbahçe Kulübü'nün Ozan Tufan ile eşi Rojin Haspolat için 19.07 ayar Fenerbahçe logosu taşıyan alyansı ise mutluluk temenni ile birlikte Emre Belözoğlu çifte hediye etti.

Sanat ve spor dünyasının pek çok ünlü isminin ağırlandığı nikah törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte kurul üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'de katılırken Fenerbahçe'nin teknik ve idari kadrosuyla futbolcular hazır bulundu.

Nikah töreninin yapılacağı alana Fenerbahçe'nin özdeşleşmiş olan marşı 'Mohikan' ile gelen Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dans etti. Rojin'in enerjisine karşı biraz kayıysız kalmak zorunda kalan Ozan'ın sempatik halleriyle herkesi kendine hayran bıraktı ve çift düğünlerinde doyasıya eğlendi.



Son Güncelleme: 01.04.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
Ozan TufanRojin Haspolatçırağan SarayıDüğünFenerbahçe
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