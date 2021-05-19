Chelsea’den Şampiyonlar Ligi yolunda kritik 3 puan

İngiltere Premier Lig’de heyecan 37. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün son maçında Şampiyonlar Ligi’ne kalmak isteyen iki takım karşı karşıya geldi. 3. ve 4. sırada bulunan iki ekibin karşılaşmasını ev sahibi Chelsea kazandı. Rakibini 2-1 mağlup eden ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Chelsea’ye galibiyeti getiren golleri, Rüdiger ve Jorginho (P) kaydetti. Bu sonuçla puanını 67 yapan Chelsea, rakibi Leicester City’i geçerek 3. sıraya oturdu.

Maçtan puansız ayrılan Leicester’da ise Iheanacho’nun golü puan için yetmedi. Bu sonuçla 66 puanda kalan Leicester, maç fazlasıyla 4. sırada kendine yer buldu. Leicester’da milli yıldızımız Çağlar 90 dakika forma giyerken, bir diğer yıldızımız Cengiz kadroda yer almadı.

Chelsea son hafta Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Leicester City ise evinde Tottenham’ı konuk edecek.