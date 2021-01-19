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Chelsea'den Erling Haaland için rekor teklif

İngiliz devi Chelsea transfer bombasını patlattı. Maviler Borussia Dortmund forması giyen süper yıldız Erling Haaland’ı transfer rekoruyla kadrosuna katacak.

19 Ocak 2021 Salı 16:02
Chelsea'den Erling Haaland için rekor teklif
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İngiliz basının gündeme bomba bir iddia getirildi. İddialara göre Chelsea’nin Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki süper yıldızı Erling Haaland’ı kadrosuna katacak. Basında yer alan haberlerde Mavilerin genç yıldız için kulüp rekorunu kıracak bir teklifte bulunacağı yazıldı.

Geçen sezon Dortmund’a transfer olan ve bu sezon çıktığı her maç başında gol atmayı başaran genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılına dek sürüyor. Öte yandan oyuncunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro serbest kalma maddesinin 2022 yılında geçerli olacağından Chelsea’nin bu transfer için rekor bir teklif yapması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
ChelseaHaaland
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