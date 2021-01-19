Chelsea'den Erling Haaland için rekor teklif

İngiliz basının gündeme bomba bir iddia getirildi. İddialara göre Chelsea’nin Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki süper yıldızı Erling Haaland’ı kadrosuna katacak. Basında yer alan haberlerde Mavilerin genç yıldız için kulüp rekorunu kıracak bir teklifte bulunacağı yazıldı.

Geçen sezon Dortmund’a transfer olan ve bu sezon çıktığı her maç başında gol atmayı başaran genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılına dek sürüyor. Öte yandan oyuncunun sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro serbest kalma maddesinin 2022 yılında geçerli olacağından Chelsea’nin bu transfer için rekor bir teklif yapması bekleniyor.