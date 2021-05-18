Chelsea’de Şampiyonlar Ligi tehlikesi

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i eleyerek finale yükselmişti. Final 29 Mayıs’ta Dragao Stadı’nda (Estadio Dragao) oynanacak ve mavilerin rakibi Pep Guardiola önderliğindeki Manchester City olacak. Londra ekibinde final hazırlıkları sürerken İngiltere Premier Lig’den kötü bir haber geldi. Liverpool, deplasman West Bromwich Albion takımını kalecisi Allison Becker’in son saniyelerde attığı olağanüstü kafa golüyle 2-1 yendi. Bu galibiyetle beraber ligde 4. Sırada bulunan Chelsea ile aradaki puan farkını iyice eritti.

Chelsea’nin Durumu Beşiktaş’ı da İlgilendiriyor

Chelsea, lig sonunda eğer ilk 4 içinde yer alamazsa Şampiyonlar Ligi’ne katılması için 29 Mayıs’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını kazanmaktan başka şansı olmayacak.

Chelsea eğer İngiltere Ligi’nde sezonu en az 4. sırada tamamlayamazsa, Şampiyonlar Ligi finalini kazanmak zorunda. Mavilerin ligi istediği yerde tamamlayamaması ve kupayı kazanması durumunda Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılamayacak.