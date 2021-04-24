Chelsea West Ham'ı tek golle geçti

Dünyanın en büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi’nde 33. haftasında iki Londra ekibi karşı karşıya geldi.United ile, Londra olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman takımı Chelsea, alman golcüsü Timo Wener’in golüyle kazanmayı bildi. İki takım şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veriyor. Ev sahibi ekip mücadeleyi on kişi tamamladı ve çok büyük bir fırsat tepti. Ev sahibi ekip son haftalarda çok formda idi.

Bu sonuçların ardından Chelsea puanını 58’e çıkardı ve dördüncü sıraya yerleşti. Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir avantaj elde etti. West Ham United ise 55 puanda kalarak beşinci sıradaki yerini korudu. Premier Lig’de şampiyonlar Ligi mücadelesi ve şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesmeye devam ediyor.