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Chelsea West Ham'ı tek golle geçti

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında iki Londra ekibi kozlarını paylaştı. Chelsea ile ve West Ham United karşı karşıya geldi. Chelsea mücadeleyi 1-0 kazandı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:16
Chelsea West Ham'ı tek golle geçti
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Dünyanın en büyük ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi’nde 33. haftasında iki Londra ekibi karşı karşıya geldi. West Ham United ile Chelsea, Londra olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman takımı Chelsea, alman golcüsü Timo Wener’in golüyle kazanmayı bildi. İki takım şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veriyor. Ev sahibi ekip mücadeleyi on kişi tamamladı ve çok büyük bir fırsat tepti. Ev sahibi ekip son haftalarda çok formda idi.

Bu sonuçların ardından Chelsea puanını 58’e çıkardı ve dördüncü sıraya yerleşti. Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir avantaj elde etti. West Ham United ise 55 puanda kalarak beşinci sıradaki yerini korudu. Premier Lig’de şampiyonlar Ligi mücadelesi ve şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesmeye devam ediyor.




Son Güncelleme: 24.04.2021 22:16
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Anahtar Kelimeler:
ChelseaWest Ham
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