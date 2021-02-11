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Chelsea ve Liverpool'un istediği Dayot Upamecano Bayern Münih yolunda!

Leipzig'te gösterdiği performans ile Chelsea ve Liverpool'un transfer listesinde yer alan Dayot Upamecano'nin Bayern Münih'e yakın olduğu açıklandı. Serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Bayern ekibi transferi bir an önce tamamlamak istiyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:05
Chelsea ve Liverpool'un istediği Dayot Upamecano Bayern Münih yolunda!
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Bundesliga’nın yükselen takımlarında Leipzig’te forma giyen Dayot Upamecano transferinde Chelsea ve Liverpool temasları devam ederken yıldız oyuncunun Alman devi Bayen Münih’e transferinin yakın olduğu açıklandı.

Avrupa devlerinin talip olduğu defans oyuncusu Dayot Upomecano’nın 42 milyon Euroluk serbest kalma maddesi bulunurken oyuncu pek çok büyük kulüp tarafından izleniyor.

Leipzig ekibi yöneticilerinden Fabrizio Romano oyuncunun transfer iddialarını değerlendirirken transfer konusunda Alman devi Bayen Münih’in avantajlı olduğu açıklandı. Premier Lig ekiplerinden Manchester United’in oyuncu için Leipzig ile görüşmelerde ciddi yol kat ettiği açıklanırken PSG’nin Dayot’a ilgisinin azaldığı ve Bayen Münih’in oyuncunun serbest kalma bedeli olan 42 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Sezon sonunda Leipzig’ten ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Dayot için Chelsea ve Liverpool’un talip olduğu açıklanırken Ozan Kabak’ın sezon sonuna kadar ki performansı Liverpool’un Dayot transferinde belirleyici olacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
LeipzigChelseaLiverpoolTransferBayern MünihDayot Upamecano
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