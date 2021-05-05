Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Real Madrid maçının saati ve kanalı

’nde yarı final heyecanı bugün oynanacak maçla sona erecek.ilekarşı karşıya geleceği mücadele ile finale çıkacak 2. takım da belli olacak. İlk maçın 1-1 bitmesinin ardından finale çıkacak 2. takımın belli olacağı mücadeleyi futbolseverler merakla bekliyor. Dün oynanan Manchester City-Paris Saint-Germain karşılaşmasının ardından finale çıkan ilk ekip belli olmuştur. Maçı kazanan M.City, İstanbul’da oynanacak finaldeki rakibini beklemeye geçti. Futbolseverler ise Chelsea-Real Madrid karşılaşmasının saat kaçta başlayacağını ve maçın hangi kanalda yayınlanacağını intenet üzürinden araştırıyor. İşte bu soruların cevabı...

Chelsea-Real Madrid karşılaşması bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Maç tıpkı M.City-PSG maçında olduğu gibi beIN Sports Haber kanalından şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Maçı izlemeyek isteyen futbolseverler, şifresiz bir şekilde maçı izleyebilecekler.