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Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak Chelsea-Real Madrid maçıyla sona erecek. Finale çıkacak ikinci takımın belli olacağı karşılaşmayı, futbolseverler merakla bekliyor. Bu maç ile ilgili araştırmalar yapan futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediyor. İşte detaylar...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:03
Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı bugün oynanacak maçla sona erecek. Chelsea ile Real Madrid karşı karşıya geleceği mücadele ile finale çıkacak 2. takım da belli olacak. İlk maçın 1-1 bitmesinin ardından finale çıkacak 2. takımın belli olacağı mücadeleyi futbolseverler merakla bekliyor. Dün oynanan Manchester City-Paris Saint-Germain karşılaşmasının ardından finale çıkan ilk ekip belli olmuştur. Maçı kazanan M.City, İstanbul’da oynanacak finaldeki rakibini beklemeye geçti. Futbolseverler ise Chelsea-Real Madrid karşılaşmasının saat kaçta başlayacağını ve maçın hangi kanalda yayınlanacağını intenet üzürinden araştırıyor. İşte bu soruların cevabı...

Chelsea-Real Madrid maçının saati ve kanalı

Chelsea-Real Madrid karşılaşması bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Maç tıpkı M.City-PSG maçında olduğu gibi beIN Sports Haber kanalından şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Maçı izlemeyek isteyen futbolseverler, şifresiz bir şekilde maçı izleyebilecekler.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
ChelseaReal MadridŞampiyonlar Ligi
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