Chelsea-Manchester City final maçı ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelelerinde bu hafta içerisinde finalistler belli oldu. Manchester City ile Paris Saint-Germain maçının galibi Manchester City oldu. Chelsea-Real Madrid karşılaşmasının finalisti ise Chelsea oldu. Bu kapsamda 2021 2022 sezonu şampiyonlar Ligi finali İngiliz derbisine sahne olacak. Manchester City ile Chelsea şampiyonlar Ligi finali için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, Manchester City-Chelsea final maçı ne zaman olacak sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

2021-2022 şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele 29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da Atatürk olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Chelsea, bir-bir berabere biten ilk maçı rövanşında Real Madrid kendi sahasında iki-sıfır mağlup ederek finale çıktı. Manchester City ise iki-bir kazandığı ilk maçın rövanşında Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i iki-sıfır yenerek finale yükselmeyi başardı. Manchester City bu galibiyetle tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.