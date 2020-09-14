Chelsea 223,20 milyon Euroluk transferle en fazla para harcayan takım oldu!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea yaz transfer döneminde yaptığı harcamalar ile Avrupa’nın en fazla para harcayan takımı oldu. Yaz transfer döneminde toplam 223,20 Milyon Euro harcayan Chelsea zirveye oturdu.

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettirmeye devam eden Chelsea’de Alman oyuncuların ağırlıklı olarak alınması göze çarptı. Yaptığı transferler sonrasında sponsor ve yayın gelirlerinde artış meydana gelen İngiliz devi yaptığı transferlerle konuşulmaya devam ediyor.

Son yıllarda Livirpool ve Manchester City’nin başarılarına uzak kalan ve kadrosunda köklü değişime giderek şampiyonluğun bir numaralı adaylarından biri olmaya devam etmek isteyen Chelsea 223 milyonluk transfer bütçesi ile Avrupa’nın zirvesine oturdu.

Bonservise 223,20 Milyon Euro harcandı

Avrupa’nın pek çok kulübü Covid-19 nedeni ile kadro daralmasına giderken Chelsea’nin bu kadar transfer yapması da aynı zamanda gündemde yer almasına neden oldu. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Rus milyarder Roman Abramoviç’in sahibi olduğu Chelsea kulübü 6 isimle sözleşme imzaladı.

Yapılan transferlerin ortalama piyasa değerlerini belirleye intenet sitelerinde bu miktar 223,20 milyon Euro olarak belirtildi.

Hücum hattı Almanlara emanet

Yılın en pahalı transferini de yapan Chelsea 80 milyon Euro’yu Kai Havertz’e vererek yılın en pahalı transferine imza attı. 21 yaşında ki yıldız oyuncuya 80 milyon Euro veren Chelsea oyuncudan umutlu. Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen’de 48 maçta 18 gol atan Havertz aynı zamanda Almn milli takım forması ile 7 maça çıktı.

Aynı zamanda bir Alman oyuncuyu daha kadrosuna katan Chelsea’ye giden Alman Timo Wener oldu. 24 yaşında RB Leipzig’de forma giyen ve kulübün yetiştirdiği en büyük forvetlerden olan Wener için Chelsea 53 milyon Euro ödedi. 30 maçta 12 gol atan oyuncunun adı sık sık büyük kulüplerle anılıyordu.

Santrafor hattını güçlendirmek adına forvet alan Chelsea Ajax forması giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech’i de kadrosuna kattı. 165 resmi maçta 48 gol atan Ziyech için Chelsea 40 milyon Euro ödeme yaptı.

Savunma hattına da büyük transferler yapıldı

Savunma hattına da büyük yıldızlar getiren Chelsea’de amaç genç oyuncular olarak açıklanırken yapılan transferlerin hepsi genç oyuncular oldu. Savunmaya 3 transfer yapan Chelsea’de en büyük isim Thiago Silva oldu.

Defans hattına ilk olarak 23 yaşında ki sol bek oyuncusu Ben Chilwell’i alan Chelsea bu transfer için 50,2 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Chilwell İngiltere milli takımında da 11 maça çıktı.

İngiliz devi PSG ile sözleşmesi biten Thiago Silva’yı da kadrosuna katarken deneyimli ismin Premier Lig’de göstereceği performans merak ediliyor. Ayrıca Fransa Nice ekibinde forma giyen 21 yaşında ki stoper Malang Sarr’ı da kadrosuna katan Chelsea defans hattını iyice güçlendirdi.