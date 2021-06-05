İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Ceyhun Gürselam, Gaziantep FK’nın takibine girdi

Geçtiğimiz sezonun başarılı takımlarından olan Gaziantep FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Ceyhun Gürselam’ı takibe aldı. Güneydoğu ekibinin oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:57
Ceyhun Gürselam, Gaziantep FK’nın takibine girdi
Takip Et:

Bu sezonun başarılı ekiplerinden olan Gaziantep Futbol Kulubü, yeni teknik direktörleri Erol Bulut’un yönetime verdiği rapora uygun olarak transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezonki hücum performasını yeni sezonda da sürdürmek isteyen kırmızı siyahlı takım, Alanyaspor’dan ayrılan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Ceyhun Gürselam’ı takibe aldı. Pivot orta saha oyuncusunu Erol Bulut’un özellikle istediği, Gürselam’ın yeni sezonda oluşturacağı kadronun kilit isimlerinden olacağını yönetime iletti.

İç transferde takımın yıldızı Maxim ile görüşmelerine devam eden Gaziantep ekibi, Ceyhun Gürselam’ı sezon öncesindeki kampa kadar yetiştirmeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncunun kırmızı siyahlı ekibe ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu, Türkiye’de daha önce Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Ankaraspor, Karabükspor takımlarının formasını giymişti. Oyuncu, son oynadığı takım olan Alanyaspor ile bu sezon 24 maçta görev aldı.


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ceyhun GürselamGaziantep FKGalatasarayTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı

Popüler Haberler

Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır? 2021
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Rüyada yılan sokması görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan sokması görmek rüyasının tabiri
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada kılıç görmek anlamı ve yorumu
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan'in hayatı
TJK 7 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2021 Diyabette malulen emeklilik şartları
2021 Moldova asgari ücret ne kadar?
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır yaşı ve oynadığı diziler
KPSS 7307 özel şartı nedir? 7307 nitelik kodu nedir? 7307 özel koşulu ne demektir?
Son Yaz yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Son Yaz yeni bölümde neler olacak?
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 32. Bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm fragmanı izle
7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
7 Haziran 2021 Pazartesi günü TRT Spor yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.