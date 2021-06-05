Ceyhun Gürselam, Gaziantep FK’nın takibine girdi

Bu sezonun başarılı ekiplerinden olan Gaziantep Futbol Kulubü, yeni teknik direktörleri Erol Bulut’un yönetime verdiği rapora uygun olarak transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezonki hücum performasını yeni sezonda da sürdürmek isteyen kırmızı siyahlı takım, Alanyaspor’dan ayrılan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Ceyhun Gürselam’ı takibe aldı. Pivot orta saha oyuncusunu Erol Bulut’un özellikle istediği, Gürselam’ın yeni sezonda oluşturacağı kadronun kilit isimlerinden olacağını yönetime iletti.

İç transferde takımın yıldızı Maxim ile görüşmelerine devam eden Gaziantep ekibi, Ceyhun Gürselam’ı sezon öncesindeki kampa kadar yetiştirmeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncunun kırmızı siyahlı ekibe ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu, Türkiye’de daha önce Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Ankaraspor, Karabükspor takımlarının formasını giymişti. Oyuncu, son oynadığı takım olan Alanyaspor ile bu sezon 24 maçta görev aldı.