İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık

Everton’dan sezon sonuna kadar Beşiktaş kadrosuna katılan Cenk Tosun’dan büyük bir fedakarlık geldi. Cenk Tosun ücretinin bir kısmını şampiyonluk primi olarak alacak.

09 Şubat 2021 Salı 15:52
Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık
Takip Et:

Beşiktaş’ın Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun’un büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Karantina süresinin bitmesiyle birlikte takımın kadrosuna katılmaya hazırlanan Tosun, sezon sonuna kadar 1 milyon 250 bin Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atan başarılı yıldız, 1 milyon 250 bin Euro alsa da bu ücretin ciddi bir kısmını şampiyon olması halinde alacak. Sezon başından beri istediği istikrarı sağlayamayan başarılı golcü, Everton ile çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 gol atabildi. Tosun sadece 164 dakika sahada kaldı. Önümüzdeki yaz Avrupa Şampiyonası’nda oynamak istediğini ifade eden Tosun, burada başarılı bir çizgi yakalamak istediğini söyledi. Milli futbolcuya başarılar dileriz.



Son Güncelleme: 09.02.2021 15:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EvertonCenk Tosun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı

Popüler Haberler

iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Elif ayrıldı mı, neden yoklar? Ezgi ve Elif geri gelecek mi?
Kolonya fiyatları ne kadar oldu? 2020 limon kolonyası fiyatları ne kadar
Yeni sezonda hangi kanalda hangi diziler başlayacak?
Jennifer Lopez'in Türkiye'de Konserinin Bilet Fiyatları Ne Kadar? Konser Hangi Tarihte Nerede Yapılacak?
Ordu askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Atv canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Dogecoin yükselmeye devam eder mi? Dogecoin kaç TL oldu?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.