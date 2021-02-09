Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık

Beşiktaş’ın’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı’un büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Karantina süresinin bitmesiyle birlikte takımın kadrosuna katılmaya hazırlanan Tosun, sezon sonuna kadar 1 milyon 250 bin Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atan başarılı yıldız, 1 milyon 250 bin Euro alsa da bu ücretin ciddi bir kısmını şampiyon olması halinde alacak. Sezon başından beri istediği istikrarı sağlayamayan başarılı golcü, Everton ile çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 gol atabildi. Tosun sadece 164 dakika sahada kaldı. Önümüzdeki yaz Avrupa Şampiyonası’nda oynamak istediğini ifade eden Tosun, burada başarılı bir çizgi yakalamak istediğini söyledi. Milli futbolcuya başarılar dileriz.