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Cenk Tosun'a ne oldu, sakatlığı ne? Cenk Tosun kaç hafta yok?

Beşiktaş'ın Premier Lig'de forma giyen Cenk Tosun'u kiralaması sonrasında takımda iyi rüzgarlar eserken başarılı oyuncunun Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık şok etkisi yarattı. Taraftarlar, Cenk Tosun'a ne oldu, sakatlığı ne? Cenk Tosun kaç hafta yok? sorularını araştırmaya başladı.

11 Nisan 2021 Pazar 20:57
Cenk Tosun'a ne oldu, sakatlığı ne? Cenk Tosun kaç hafta yok?
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Erzurumspor ile Beşiktaş arasında oynanan lig maçında Beşiktaşlıları çok üzen bir olay meydana geldi. Maç oynanırken girdiği mücadele sonrasında acılar içerisinde yerde kalan Cenk Tosun maça devam edemeyerek sedye ile kenara alındı.

Ligin 34. Haftasında Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta şok yaşandı. Maçın 73. Dakikasında acılar içerisinde oyundan alınan Cenk Tosun’un sakatlığı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İyi başlangıç sonrasında sakatlık

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Cenk Tosun geldikten sonra iyi bir performans yakalayarak takımına büyük katkı sağlamıştı. Milli takım arasında Covid-19’a yakalanan Tosun karantina süreci sonrasında tekrar takımla çalışmalara başlayarak performansını yakalamıştı.

Alanyaspor maçında dönmüştü

29 yaşında ki futbolcu karantina sürecini tamamladıktan sonra Alanyaspor maçı ile tekrar takıma katılmıştır. Gösterdiği performans ile takımına 3-0’lık galibiyeti getiren başarılı oyuncu 70 dakika sahada kaldı. İlk 11’de sahaya çıkan oyuncu yaşadığı diz sakatlığı sonrasında sedye ile oyundan alındı.

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:57
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Anahtar Kelimeler:
Cenk TosunBeşiktaşErzurumsporSakatlık
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