Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?

Süper Lig 34. Haftasındayken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maç sırasında Cenk Tosun’un başına ufak bir talihsizlik geldi.

Cenk Tosun’a ne oldu?

Maç sırasında sakatlanan başarılı futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saha kenarına sedye ile taşındı.

Sağlık durumu

73. dakikada kafa topuna çıktığı sırada düşen ve dizini sakatlayan futbolcu saha dışında taşındı. Tosun yerine Gökhan Töre oyuna girdi. Futbolcunun diz kapağının çıktığı ancak soyunma odasında sabitlendiği öğrenildi. Buz tedavisi uygulaması devam ediyor.