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Cenk Tosun: Hop indim hop kalktım

Siyah beyazlı takımda forma giyen başarılı futbolcu Cenk Tosun, şampiyonluğu tüm siyah-beyazlı taraftara armağan ettiğini dile getirdi.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:31
Cenk Tosun: Hop indim hop kalktım
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Beşiktaş, dün oynanan maç sonucunda şampiyonluğunu ilan etti. Göztepe karşısında 2-1’lik galibiyet ile şampiyonluğa hak kazanan Beşiktaş oyuncusu Cenk Tosun konuya ilişkin açıklama yaptı. Tosun, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Çok mutluyuz. 42 maçlık büyük bir maratondu. Herkes çok yoruldu, fedakarlık yaptı ama buna değdi. Takım arkadaşlarımın emeğine, ayağına sağlık. Bu şampiyonluk siyah-beyaz aşkı olan bütün taraftarlarımıza gelsin. Doya doya yaşasınlar” 

Karşılaşmayı tribünden izleyen başarılı futbolcu Cenk Tosun sözlerine şöyle devam etti:

“Hop indim hop kalktım. Bir de cezam vardı son maçtan kalan. O yüzden burada takip etmek durumunda kaldım. Takım şampiyon olsun da biz nerede izleriz fark etmez”


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:31
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BjkCenkTosunŞampiyon
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