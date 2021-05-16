Cenk Tosun: Hop indim hop kalktım

Beşiktaş, dün oynanan maç sonucunda şampiyonluğunu ilan etti. Göztepe karşısında 2-1’lik galibiyet ile şampiyonluğa hak kazanan Beşiktaş oyuncusu Cenk Tosun konuya ilişkin açıklama yaptı. Tosun, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Çok mutluyuz. 42 maçlık büyük bir maratondu. Herkes çok yoruldu, fedakarlık yaptı ama buna değdi. Takım arkadaşlarımın emeğine, ayağına sağlık. Bu şampiyonluk siyah-beyaz aşkı olan bütün taraftarlarımıza gelsin. Doya doya yaşasınlar”

Karşılaşmayı tribünden izleyen başarılı futbolcu Cenk Tosun sözlerine şöyle devam etti:

“Hop indim hop kalktım. Bir de cezam vardı son maçtan kalan. O yüzden burada takip etmek durumunda kaldım. Takım şampiyon olsun da biz nerede izleriz fark etmez”