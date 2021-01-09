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Cenk Tosun, Everton'a golle döndü!

Yaşadığı sakatlıklar nedeni ile takımdan ayrı kalan ve özel tedavi gören Cenk Tosun, Everton'un Rotherham United ile karşılaştığı mücadelede ilk 11 başladı. Maçın 9. dakikasında gol atan Cenk'in takıma golle dönmesi dikkat çekti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:52
Cenk Tosun, Everton'a golle döndü!
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Beşiktaş’ta gösterdiği performans sonrasında Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun sakatlık sonrasında çıktığı ilk karşılaşmada golle dönüş yaptı. Sakatlıkları nedeni ile uzun zamandır forma giyemeyen Cenk Tosun FA Cup karşılaşmasında ilk 11’de başladığı maçın 9. Dakikasında ağları havalandırdı.

Milli futbolcu Everton’da sakatlıktan kurtulduktan sonra çıktığı ilk karşılaşmada golünü attı. FA Cup mücadelesinde Roterham United ile karşılaşan Everton’da ilk 11 başlayan Cenk Tosun maçın 9. Dakikasında takımını 1-0 öne geçirirken aynı zamanda takıma golle dönmesi ile dikkat çekti.



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:52
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EvetronCenk TosunGol
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