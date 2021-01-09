Cenk Tosun, Everton'a golle döndü!

Beşiktaş’ta gösterdiği performans sonrasında Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun sakatlık sonrasında çıktığı ilk karşılaşmada golle dönüş yaptı. Sakatlıkları nedeni ile uzun zamandır forma giyemeyen Cenk Tosun FA Cup karşılaşmasında ilk 11’de başladığı maçın 9. Dakikasında ağları havalandırdı.

Milli futbolcu Everton’da sakatlıktan kurtulduktan sonra çıktığı ilk karşılaşmada golünü attı. FA Cup mücadelesinde Roterham United ile karşılaşan Everton’da ilk 11 başlayan Cenk Tosun maçın 9. Dakikasında takımını 1-0 öne geçirirken aynı zamanda takıma golle dönmesi ile dikkat çekti.