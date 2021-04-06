Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?

Beşiktaş ,33.haftada 7 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Vodafone Park’ta oynanacak maç saat 19:00’da başlayacak. Maçı Ümit Öztürk yönetecek.

En son maçta Beşiktaş ,Kasımpaşa’ya 1-0 kaybetti. Son iki maçta 5 puan kaybetti. Şu an 64 puanla lider durumda bulunmaktadır.

Aytemiz Alanyaspor ise son 2 maçta mağlubiyet aldı. 49 puanla 5.sırada yer almaktadır.

Aboubakar’ın sakatlığı devam ederken Ghezzal kadroya dönüyor

Sarı kart cezasından dolayı Kasımpaşa maçında oynayaman Ghezzal , Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahada yer alacak. Ayrıca sakatlığı geçen Benard Mensah’da kadroda yer almaktadır. Aboubakar’ın ise sakatlığı devam etmekte. Ajdin Hasic de Aytemiz Alanyaspor’a karşı oynayamayacak.

Cenk Tosun kadroya dönüyor mu?

A milli futbol takımında test sonucu pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz’ün bugün yapılacak test sonucuna göre kadroya girecek. Eğer test sonuçları negatif çıkarsa Alanyaspor’a karşı mücadele edebilecekler.

Cyle Larin, Josef De Souza, Necip Uysal ve Valentin Rosier sarı kart sınırında bulunuyor.