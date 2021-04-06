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Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?

Beşiktaş'ta sakatlıklar ve covid vakaları can sıkıyor. Son maçta puan alamayan Beşiktaş, Alanyaspor mücadelesine 3 puan parolası ile çıkacak. Beşiktaş'ta korona olan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son test sonuçları merak edilmektedir. Dorukhan ve Cenk'in test sonucu ne oldu? İşte Beşiktaş ile ilgili son gelişmeler ...

06 Nisan 2021 Salı 16:49
Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?
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Beşiktaş ,33.haftada 7 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Vodafone Park’ta oynanacak maç saat 19:00’da başlayacak. Maçı Ümit Öztürk yönetecek.

En son maçta Beşiktaş ,Kasımpaşa’ya 1-0 kaybetti. Son iki maçta 5 puan kaybetti. Şu an 64 puanla lider durumda bulunmaktadır.

Aytemiz Alanyaspor ise son 2 maçta mağlubiyet aldı. 49 puanla 5.sırada yer almaktadır.

Aboubakar’ın sakatlığı devam ederken Ghezzal kadroya dönüyor

Sarı kart cezasından dolayı Kasımpaşa maçında oynayaman Ghezzal , Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahada yer alacak. Ayrıca sakatlığı geçen Benard Mensah’da kadroda yer almaktadır. Aboubakar’ın ise sakatlığı devam etmekte. Ajdin Hasic de Aytemiz Alanyaspor’a karşı oynayamayacak. 

Cenk Tosun kadroya dönüyor mu?

A milli futbol takımında test sonucu pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz’ün bugün yapılacak test sonucuna göre kadroya girecek. Eğer test sonuçları negatif çıkarsa Alanyaspor’a karşı mücadele edebilecekler.

Cyle Larin, Josef De Souza, Necip Uysal ve Valentin Rosier sarı kart sınırında bulunuyor.



Son Güncelleme: 06.04.2021 16:49
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBeşiktaş -Aytemiz AlanyasporCenk Tosun
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