Cengiz Ünder'in sakatlandığı açıklandı

İngiliz ekibi olan Leicester City'de kiralanarak forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sakatlandı. Premier Lig maçlarına hazırlanan Ünder takımına sakatlanma şoku yarattı. 23 yaşındaki genç futbolcu İtalyan takımı olan Roma'dan opsiyonel olarak İngiliz takımı olan Leicester City'e kiralanmamıştı. Premier Lig'de maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkan takımın teknik direktörü olan Brendan Rodgers'in açıklamlarına göre kanat oyuncusu sakatlandı.

Ünder, cuma günü yaptığı antrenmanda sakatlandı. Başarılı kanat oyuncusu bir süre sahalarda forma giyemeyecek.

Genç oyuncu Premier Lig'de 15 maçta toplam 71 dakika sahada forma giyerken, bu sezon Leicester City takımının formasıyla 19 maça çıktı. Sezon boyunca 2 gol ve 3 asist üretti.