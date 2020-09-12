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Cengiz Ünder'e Bundesliga'dan talip!

2022 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunsa da adı sık sık takımdan ayrılacağı söylentileri ile gündeme gelen milli oyuncu Cengiz Ünder'e Bundesliga'dan talip olduğu belirtildi. Oynadığı futbol ile adını duyuran Ünder Almanya'ya gidebilir.

12 Eylül 2020 Cumartesi 22:05
Cengiz Ünder'e Bundesliga'dan talip!
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İtalya’nın Roma ekibinde geçtiğimiz sezon harikalar yaratan milli futbolcu Cengiz Ünder’in takımdan ayrılacağı beklenirken ilk resmi talip Almanya Bundesliga’dan geldi. İtalyan kulübünde yıldızı parlayan Ünder için ilk olarak Premier Lig ekiplerinden Napoli’nin 35 Milyon Euro vereceği belirtilirken ilk resmi teklif Herta Berlin’den geldi.


Bundesliga’dan Cengiz’e teklif

Roma forması ile 21 maça çıkan Cengiz Ünder çıktığı maçlarda 3 gol attı. 3 sezondur Roma forması giyen oyuncunun sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılmıştı.



Son Güncelleme: 12.09.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
Cengiz ünderHerta Berlin
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