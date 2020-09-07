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Cengiz Ünder transferi rafa kaldırıldı

İtalya Seria A ekibi Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in Napoli'ye tranfer olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Ünder transferinin rafa kaldırıldığı öğrenildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:20
Cengiz Ünder transferi rafa kaldırıldı
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İtalya Seria A kulüplerinden Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’in Napoli’ye transfer olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Gattuso’nun teknik direktörlüğünü üstlendiği Napoli’nin Ünder transferini takas yöntemiyle gerçekleştireceği belirtiliyor.


Fiorentina’da genç kanat oyuncusu Chisa için Fiorentina’nın 60 milyon Euro gelir beklediği belirtiliyor.

Napoli’nin planları içerisinde forvet arayışı içerisindeki Fiorentina’ya Petegna’nın önerildiği aktarıldı.

Milik’in Roma’ya gönderip Ünder’i renklerine bağlamak isteyen Napoli’nin transferde ilerleme kaydedemediği ve konunun şuan için askıya alındığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 07.09.2020 00:20
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Cengiz ünderRoma
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