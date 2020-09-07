Cengiz Ünder transferi rafa kaldırıldı

İtalya Seria A kulüplerinden Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’in Napoli’ye transfer olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Gattuso’nun teknik direktörlüğünü üstlendiği Napoli’nin Ünder transferini takas yöntemiyle gerçekleştireceği belirtiliyor.
Napoli’nin planları içerisinde forvet arayışı içerisindeki Fiorentina’ya Petegna’nın önerildiği aktarıldı.
Milik’in Roma’ya gönderip Ünder’i renklerine bağlamak isteyen Napoli’nin transferde ilerleme kaydedemediği ve konunun şuan için askıya alındığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 07.09.2020 00:20