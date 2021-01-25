İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Cengiz Ünder perdeyi açtı Leicester City FA Cup'ta tur atladı!

İngiltere FA Cup 4. Tur mücadelesinde Brentford deplasmanına giden Leicester City, 3-1'lik skor ile üst tura çıkarken milli yıldız Cengiz Ünder attığı golle takımına katkı sağlamayı başardı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 05:00
Cengiz Ünder perdeyi açtı Leicester City FA Cup'ta tur atladı!
Takip Et:

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in ilk 11’de yer aldığı FA Cup 4. Tur karşılaşmasında, Leicester City deplasmanda Brentford’un konuğu oldu.

Championship ekiplerinden Brentford, 6. dakikada Mads Bech Sorensen’in golü ile 1-0 üstünlüğü yakalarken karşılaşmanın ilk yarısı bu skor ile bitti. İkinci yarıda üstün taraf olan konuk ekip Leicester City, karşılaşmanın 46. dakikasında Cengiz Ünder’den gelen gol ile skorda eşitleği sağladı.

51. dakikada Tielemans’ın beyaz noktadan ve 71’de James Maddison’ın attığı goller ile 3-1’lik üstünlük sağlayan Leicester City, bu skor ile turu atlayan takım oldu.

Sezonun başında Leicester City’nin kiralık olarak kadrosunda yer verdiği Cengiz Ünder, bu sezon Premier Lig’de 6 maç forma giydi ve 2 asist yaparak katkı sağladı. Avrupa Ligi’ndeki 6 maçta 1 gol-1 asistle katkı sağlayan 23 yaşındaki milli futbolcumuz, FA Cup’taki ilk karşılaşmasında gol atmayı başardı.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 05:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CengizünderLeicester CityGol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Josef De Souza'nın paylaşımını Hulk beğendi!
Josef De Souza'nın paylaşımını Hulk beğendi!
Atletico Madrid evinde Valencia'yı 3-1 mağlup etti!
Atletico Madrid evinde Valencia'yı 3-1 mağlup etti!
Brezilya'da futbolcuların içinde olduğu uçak düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da futbolcuların içinde olduğu uçak düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Lacazette, Mesut Özil'e yeni takımı Fenerbahçe'de başarılar diledi
Lacazette, Mesut Özil'e yeni takımı Fenerbahçe'de başarılar diledi
Galatasaray Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor!
Galatasaray Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor!
Hatayspor son dakikada bulduğu golle puanı kaptı
Hatayspor son dakikada bulduğu golle puanı kaptı

Popüler Haberler

Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli yaşı kaç?
100.000 tl ye alınabilecek en iyi araba
İstenmeyen smslerden kurtulmak için neler yapılabilir? 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2021
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2021 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Memurların salgın sürecinde izinli olabilmesi için aranan şartlar nelerdir?
Gelinim Mutfakta 4 Ekim Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
KPSS P123 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P123 ne işe yarar?
Migros market kaçta açılıyor? Migros market yeni açılış ve kapanış saatleri
Dolar için yüksek faiz veren bankalar listesi 2020
Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Martha Vineyard 21 gün detoksu ile 21 günde 10 kilo
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2021
Engelli emekli aylığı kimler alabilir, nasıl hesaplanır? Engel oranına göre emeklilik şartları nelerdir?
Ev hanımlarına mikro kredi imkanı sağlayan kurumlar ve bankalar hangileri?
Özel Hastanelerde Fizik Tedavi Ücretleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.