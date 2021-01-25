Cengiz Ünder perdeyi açtı Leicester City FA Cup'ta tur atladı!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in ilk 11’de yer aldığı FA Cup 4. Tur karşılaşmasında, Leicester City deplasmanda Brentford’un konuğu oldu.

Championship ekiplerinden Brentford, 6. dakikada Mads Bech Sorensen’in golü ile 1-0 üstünlüğü yakalarken karşılaşmanın ilk yarısı bu skor ile bitti. İkinci yarıda üstün taraf olan konuk ekip Leicester City, karşılaşmanın 46. dakikasında Cengiz Ünder’den gelen gol ile skorda eşitleği sağladı.

51. dakikada Tielemans’ın beyaz noktadan ve 71’de James Maddison’ın attığı goller ile 3-1’lik üstünlük sağlayan Leicester City, bu skor ile turu atlayan takım oldu.

Sezonun başında Leicester City’nin kiralık olarak kadrosunda yer verdiği Cengiz Ünder, bu sezon Premier Lig’de 6 maç forma giydi ve 2 asist yaparak katkı sağladı. Avrupa Ligi’ndeki 6 maçta 1 gol-1 asistle katkı sağlayan 23 yaşındaki milli futbolcumuz, FA Cup’taki ilk karşılaşmasında gol atmayı başardı.