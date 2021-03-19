Cengiz Ünder Milli takımda neden yok, sakatlandı mı? Cengiz Ünder sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek ?

Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarının 28 kişiden oluşan aday kadrosu teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlendi. Ancak kadroda Milli Takım'da gösterdiği performansla futbol izleyicilerinin çok sevdiği milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yer almaması dikkatleri üzerine çekti.

Cengiz Ünder Milli Takımda neden yok? Cengiz Ünder sakatlandı mı? Yeşil sahalara ne zaman dönecek?

Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosunda yer almıyor. Cengiz Ünder, antrenmanda sakatlanıp bir süredir sahalardan uzak olacağı söylenmişti. Genç futbolcunun Nisan ayının başına doğru antrenmanlara başlayarak takıma dönmesini bekliyoruz.