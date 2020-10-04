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Cengiz Ünder Leicester formasıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı

İngiliz ekibi Leicester City’ye transfer olan milli oyuncu Cengiz Ünder yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. Ünder yeni takımıyla çıktığı ilk maçta mağlup olurken, Leicester West Ham’a 3-0’lık skorla boyun eğdi.

04 Ekim 2020 Pazar 19:32
Cengiz Ünder Leicester formasıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı
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İngiltere Premier Lig’in dördüncü haftasında Leicester City sahasında West Ham United’ı konuk etti. Karşılaşmada milli oyuncu Çağlar Söyüncü ilk 11’de sahaya çıkarken, yeni transfer Cengiz Ünder ikinci yarıda oyuna girdi. Leicester karşılaşmayı 3-0 kaybederken, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Cengiz Ünder yeni takımıyla ilk kez maça çıkarken, karşılaşmaya 55. Dakikada dahil oldu. Ünder yeni takımıyla sahadan boynu bükük ayrıldı ve Leicester 9 puanda kaldı. West Ham United ise bu galibiyetle puanını 6’ya çıkardı.



Son Güncelleme: 04.10.2020 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Cengiz ünderLeicester City
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