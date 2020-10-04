Cengiz Ünder Leicester formasıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı

İngiltere Premier Lig’in dördüncü haftasındasahasında West Ham United’ı konuk etti. Karşılaşmada milli oyuncu Çağlar Söyüncü ilk 11’de sahaya çıkarken, yeni transfer Cengiz Ünder ikinci yarıda oyuna girdi. Leicester karşılaşmayı 3-0 kaybederken, ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Cengiz Ünder yeni takımıyla ilk kez maça çıkarken, karşılaşmaya 55. Dakikada dahil oldu. Ünder yeni takımıyla sahadan boynu bükük ayrıldı ve Leicester 9 puanda kaldı. West Ham United ise bu galibiyetle puanını 6’ya çıkardı.