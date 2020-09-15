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Celta Vigo'nun kulüp binasında ki yangın korkuttu!

Okay Yokuşlu ve Emre Mor gibi milli futbolcuların forma giydiği İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun kulüp binasında çıkan yangın pek çok kişiyi korkuttu. Kulüp yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar ile detaylar paylaşılırken yaralı bulunmaması derin bir nefes aldırdı.

15 Eylül 2020 Salı 00:13
Celta Vigo'nun kulüp binasında ki yangın korkuttu!
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İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’nun kulüp binasında çıkan yangın pek çok kişiyi korkuttu. Okay Yokuşlu ve Emre Mor’un forma giydiği İspanya’nın köklü takımlarından Celta’nın kulüp binası alev aldı.


Kulüp tarafından yapılan açıklamalara göre yangının nedeni henüz belirlenemedi. 19.25 saatinde başlayan yangın sonrasında binada bulunan tüm görevliler ve güvenlik ekipleri güvenli bir şekilde binadan çıkarılırken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahalelerde bulundu.

Celta Vigo’da açıklama

‘Yangın 19:25 civarında başladı ve binada ki tüm personel tüm güvenlik protokolleri izlenerek tahliye edildi. İtfaiye tarafından dakikalar içinde müdahelede edilen yangının kaynağı şu anda belirlenemedi. Celta, itfaiye, polise, yerel yönetime, sakinlere, kulüp binasında çıkan yangının ardından ilgi gösteren ve yardım teklif eden tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini sunar.’ Açıklaması yapıldı.



Son Güncelleme: 15.09.2020 00:13
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Anahtar Kelimeler:
Celta VigoYangın
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