Celta Vigo'da Emre Mor şaşkınlığı! Performansı göz doldurdu

’da sezon öncesinde hazırlık kampına çağırılmayan fakat sonra kadroya giren, teknik heyete de büyük bir şaşkınlık yaşattı. Borussia Dortmund kadrosuna büyük hayallerle dahil olan Mor, beklentileri karşılayamamıştı. Galatasaray ve Olympiakos’ta da istediğini elde edemeyen Mor, performansıyla adeta göz doldurdu.

Geçtiğimiz hafta Ovideao ile oynanan hazırlık müsabakasında bir gol kaydeden Mor, Lugo müsabakasında da ağları havalandırdı. Milli futbolcunun başarılı ve istekli görüntüsü ardından Celta Vigo yönetiminin alacağı karar merak edilmeye başlandı.