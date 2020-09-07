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Celta Vigo'da Emre Mor şaşkınlığı! Performansı göz doldurdu

Celta Vigo hazırlık maçlarında oynayan Emre Mor performansıyla göz doldurdu. Kulübün Mor ile ilgili vereceği karar merak konusu oldu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:26
Celta Vigo'da Emre Mor şaşkınlığı! Performansı göz doldurdu
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Celta Vigo’da sezon öncesinde hazırlık kampına çağırılmayan fakat sonra kadroya giren Emre Mor, teknik heyete de büyük bir şaşkınlık yaşattı. Borussia Dortmund kadrosuna büyük hayallerle dahil olan Mor, beklentileri karşılayamamıştı. Galatasaray ve Olympiakos’ta da istediğini elde edemeyen Mor, performansıyla adeta göz doldurdu.

Geçtiğimiz hafta Ovideao ile oynanan hazırlık müsabakasında bir gol kaydeden Mor, Lugo müsabakasında da ağları havalandırdı. Milli futbolcunun başarılı ve istekli görüntüsü ardından Celta Vigo yönetiminin alacağı karar merak edilmeye başlandı.



Son Güncelleme: 07.09.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
Celta VigoEmre Mor
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