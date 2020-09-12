Celta Vigo Eibar maçının ilk 11'leri belli oldu:

Eibar:

Celta Vigo:

La Liga’da heyecan başlıyor. Ligin ilk haftasındaile karşılaşıyor. Pandemi nedeniyle uzun süre oynanmayan karşılaşmalar sonrası futbolseverler mücadeleleri yakında takım ediyor. İki takımın ilk 11’leri belli oldu. Celta Vigo’da milli oyuncular Okay Yokuşlu ve Emre Mor ilk 11 yer alıyor.Dmitrovic, Bigas, Oliveira, Rober, Alvarez, Diop, Exposito, Inui, Leon, Enrich, KikeAlvarez, Mallo, Araujo, Tapia, Olaza, Aidoo, Okay Yokuşlu, Emre Mor, Mendez, Nolito, Aspas