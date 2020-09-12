Celta Vigo Eibar maçının ilk 11'leri belli oldu:

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:17
İspanya
La Liga’da heyecan başlıyor. Ligin ilk haftasında Eibar Celta Vigo
ile karşılaşıyor. Pandemi nedeniyle uzun süre oynanmayan karşılaşmalar sonrası futbolseverler mücadeleleri yakında takım ediyor. İki takımın ilk 11’leri belli oldu. Celta Vigo’da milli oyuncular Okay Yokuşlu ve Emre Mor ilk 11 yer alıyor.
Eibar:
Dmitrovic, Bigas, Oliveira, Rober, Alvarez, Diop, Exposito, Inui, Leon, Enrich, Kike
Celta Vigo:
Alvarez, Mallo, Araujo, Tapia, Olaza, Aidoo, Okay Yokuşlu, Emre Mor, Mendez, Nolito, Aspas
Son Güncelleme: 12.09.2020 18:17
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