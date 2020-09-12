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Celta Vigo Eibar maçının ilk 11'leri belli oldu: "Emre Mor ve Okay Yokuşlu ilk 11'de"

İspanya La Liga’da ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin ilk haftasında Eibar Celta Vigo ile karşılaşıyor. İki takımın ilk 11’leri belli oldu.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:17
Celta Vigo Eibar maçının ilk 11'leri belli oldu:
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İspanya La Liga’da heyecan başlıyor. Ligin ilk haftasında Eibar Celta Vigo ile karşılaşıyor. Pandemi nedeniyle uzun süre oynanmayan karşılaşmalar sonrası futbolseverler mücadeleleri yakında takım ediyor. İki takımın ilk 11’leri belli oldu. Celta Vigo’da milli oyuncular Okay Yokuşlu ve Emre Mor ilk 11 yer alıyor.

Eibar:

Dmitrovic, Bigas, Oliveira, Rober, Alvarez, Diop, Exposito, Inui, Leon, Enrich, Kike

Celta Vigo:

Alvarez, Mallo, Araujo, Tapia, Olaza, Aidoo, Okay Yokuşlu, Emre Mor, Mendez, Nolito, Aspas


Son Güncelleme: 12.09.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Celta VigoEibarİspanya
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