Çekya milli takımına giden Filip Novak'a koronavirüs şoku

Filip Novak ilk olarak Çekya’nın İsrail ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosundan çıkarılmıştı. Novak ve 5 takım arkadaşı şimdi de Güney Kıbrıs maşının kadrosuna alınmadı. Çekya milli takımından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs karşılaşması öncesi 3 oyuncuda koronavirüsün bulunduğu duyuruldu.

Takımda 3 oyuncuda virüsün bulunmasının ardından aralarında Fenerbahçeli Novak’ında bulunduğu 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcunun ismi açıklanmadı. Ancak Verona forması giyen Barvid’in koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Barvid’in dışında virüse yakalanan diğer 2 isim bilinmiyor.

Güney Kıbrıs karşılaşması önce Çekya milli takımı 9’ar kişilik gruplar halinde İsrail’e giderken, Borek Dockal, Antonin Barak, Adam Hlozek, Filip Nguyen ve Filip Novak kafilede yer almadı.