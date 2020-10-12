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Çekya milli takımına giden Filip Novak'a koronavirüs şoku

Fenerbahçe’nin sezon başında Trabzonspor’dan transfer ettiği sol bek Filip Novak’a koronavirüs şoku! Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında Çekya milli takımına giden oyuncunun milli takımında koronavirüs şoku yaşanıyor.

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:25
Çekya milli takımına giden Filip Novak'a koronavirüs şoku
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Filip Novak ilk olarak Çekya’nın İsrail ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosundan çıkarılmıştı. Novak ve 5 takım arkadaşı şimdi de Güney Kıbrıs maşının kadrosuna alınmadı. Çekya milli takımından yapılan açıklamada Güney Kıbrıs karşılaşması öncesi 3 oyuncuda koronavirüsün bulunduğu duyuruldu.


Takımda 3 oyuncuda virüsün bulunmasının ardından aralarında Fenerbahçeli Novak’ında bulunduğu 5 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcunun ismi açıklanmadı. Ancak Verona forması giyen Barvid’in koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Barvid’in dışında virüse yakalanan diğer 2 isim bilinmiyor.

Güney Kıbrıs karşılaşması önce Çekya milli takımı 9’ar kişilik gruplar halinde İsrail’e giderken, Borek Dockal, Antonin Barak, Adam Hlozek, Filip Nguyen ve Filip Novak kafilede yer almadı.



Son Güncelleme: 12.10.2020 17:25
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Anahtar Kelimeler:
NovakÇekyaKoronavirüs
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