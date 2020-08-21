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Cedi Osman kimdir kimdir, aslen nerelidir? Basketbol oyuncusu Cedi Osman'ın boyu kaçtır?

Milli basketbolcu Cedi Osman, son günlerde magazin dünyasındaki haberlerle gündeme geliyor. Yeni ilişkisi ile gündeme gelen basketbolcunun hakkında detaylı bilgiler basketbol severler tarafından araştırılıyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 17:51
Cedi Osman kimdir kimdir, aslen nerelidir? Basketbol oyuncusu Cedi Osman'ın boyu kaçtır?
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Anadolu Efes basketbol takımında gösterdiği başarılı performansı ile NBA’de boy göstermeye başlayan Cedi Osman, son günlerde magazin haberlerinde sıkça yer alıyor. Ebru Şahin ile ilişki yaşadığı iddia edilen basketbolcu, son olarak kameralar tarafından görüntülendi. Ebru Şahin ile bir mekandan çıkarken görüntülenen milli basketbolcu, ünlü güzel ile el ele mekandan çıkarak iddialara yanıt vermiş oldu.

Cedi Osman kimdir?

8 Nisan 1995 Makedonya doğumlu olan Cedi Osman, Boşnak bir anne ile Türk bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 4 yaşında iken Saray Bosna’ya göç eden Osman, burada KK Bosna adlı basketbol kulübünde basketbol hayatına adım attı. Cedi Osman’ın yeteneğini keşfeden Anadolu Efes yetkilileri, Cedi Osman ve ailesini ikna ederek 13 yaşında Cedi Osman’ı Anadolu Efes renklerine bağladı.

Profesyonel olarak ilk Anadolu Efes ikinci takımı Pertevniyal’de forma giyen Cedi Osman, burada gösterdiği performans ile birlikte Türkiye Gençler Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda boy göstererek şampiyonluk yaşadı.


Bu başarının ardından Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan başarılı basketbolcu, Gaziantep Basketbol takımıyla oynan lig mücadelesinde ilk defa Anadolu Efes forması giydi. Yükselen performansı ile ilgi odağı haline gelen basketbolcu, elde ettiği bu başarılar ile 2014 yılında FIBA Dünya Şampiyonasında ilk defa milli formayı terletti. 

2017 yılında NBA takımlarından olan Cleveland Cavaliers ile anlaşan Osman, 3 yıldır NBA’de boy göstermektedir.

Cedi Osman’ın boyu kaç?

2.04 boyu bulunan Cedi Osman, forvet pozisyonunda görev almaktadır. Farklı pozisyonlarda da oynayabilen Osman, istenildiğinde guard ve uzun pozisyonunda da takımına katkı sağlamaktadır.



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:51
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