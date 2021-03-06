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Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun dönemi resmen başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından arayışlara başlayan Karadeniz ekibi, Bülent Uygun ile anlaşma sağladı.

06 Mart 2021 Cumartesi 16:51
Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun dönemi resmen başladı
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Spor Toto Süper Lig’de yer alan Çaykur Rizespor’un başına Bülent Uygun geçti. Son dönemde aldığı başarısız sonuçlarının ardından ligin alt sıralarına gerileyen Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile anlaşma sağladı. Sezona Tomas’la başlayan ancak istediğini bulamayan Çaykur Rizespor, 2. yarıya başlarken takımın başına Sumudica’yı getirmişti. Sumudica ile de aradığını bulamayan Karadeniz ekibi, oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Bu kötü sonuçların ardından 16. sıraya kadar gerileyen Rizespor, çareyi teknik direktör değişikliğinde buldu. Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun’la anlaşmaya varan Karadeniz ekibi, sezonun geri kalanında Bülent Uygun’a emanet.



Son Güncelleme: 06.03.2021 16:51
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigÇaykur RizesporBülent Uygun
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