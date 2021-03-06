Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun dönemi resmen başladı

’de yer alan’un başınageçti. Son dönemde aldığı başarısız sonuçlarının ardından ligin alt sıralarına gerileyen Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile anlaşma sağladı. Sezona Tomas’la başlayan ancak istediğini bulamayan Çaykur Rizespor, 2. yarıya başlarken takımın başına Sumudica’yı getirmişti. Sumudica ile de aradığını bulamayan Karadeniz ekibi, oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Bu kötü sonuçların ardından 16. sıraya kadar gerileyen Rizespor, çareyi teknik direktör değişikliğinde buldu. Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun’la anlaşmaya varan Karadeniz ekibi, sezonun geri kalanında Bülent Uygun’a emanet.