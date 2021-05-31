Çaykur Rizespor yıldız futbolcu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor’un başkanı Hasan Kartal, yıllarca süren görevinin ardından başkanlığı bıraktığını açıklamıştı. Yerine geçen Tahir Kıran ise Rizespor serüvenine etkileyici bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Bülent Uygun’un istekleri kapsamında dünyaca ünlü hücum oyuncusu Yannick Bolasie, Rize’ye transfer edilecek. Oyuncu ile anlaşmaya var yeşil mavili takımın resmi açıklamayı yakın zamanda yapması bekleniyor.

Bonservisi İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton’da bulunan bu sezon ise Championship ekiplerinden Middlesbrough’da forma giyen Demokratik Kongo’lu kanat oyuncusu ile görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu Middlesbrough ile oynadığı 15 maçta 3 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. 32 yaşındaki oyuncu daha önce Anderlecht, Aston Villa, Crystal Palace, Sporting Lizbon gibi önemli takımların formasını giydi.