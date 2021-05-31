İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Çaykur Rizespor yıldız futbolcu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Yannick Bolasie ile anlaştı. Oyuncu 1 yıllığına Rize ekibine katılacak. Detaylar haberimizde…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:14
Çaykur Rizespor yıldız futbolcu ile anlaştı
Takip Et:

Süper Lig ekiplerinden Rizespor’un başkanı Hasan Kartal, yıllarca süren görevinin ardından başkanlığı bıraktığını açıklamıştı. Yerine geçen Tahir Kıran ise Rizespor serüvenine etkileyici bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Bülent Uygun’un istekleri kapsamında dünyaca ünlü hücum oyuncusu Yannick Bolasie, Rize’ye transfer edilecek. Oyuncu ile anlaşmaya var yeşil mavili takımın resmi açıklamayı yakın zamanda yapması bekleniyor.

Bonservisi İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton’da bulunan bu sezon ise Championship ekiplerinden Middlesbrough’da forma giyen Demokratik Kongo’lu kanat oyuncusu ile görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu Middlesbrough ile oynadığı 15 maçta 3 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. 32 yaşındaki oyuncu daha önce Anderlecht, Aston Villa, Crystal Palace, Sporting Lizbon gibi önemli takımların formasını giydi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporYannick BolasieTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı
Galatasaray'da transfer görüşmeleri arttı
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Emre Çolak'tan imza geldi
Emre Çolak'tan imza geldi

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş karakterini kim canlandırıyor? İlker Kızmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur Seren kimdir? İrem Sak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim seti hangi ilde?
Menajerimi Ara dizisindeki Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan karakteri kimdir? Serdar Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında?
TRT 1 Uyanış: Selçuklu dizisi Hasan Sabbah gerçek tarihte kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Güncel gümüş fiyatları 31 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
Hindistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi ve başvuru şartları
30 Mayıs 2021 Pazar Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 30 Mayıs 2021 Pazar Koronavirüs sonuçları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 31 Mayıs 2021 Pazartesi konut kredisi yeni faiz oranları
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.