İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

Çaykur Rizespor Yannick Bolasie ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor transferde sürpriz bir ismin bitiriyor. Karadeniz temsilcisi 32 yaşındaki yıldız Yannick Bolasie ile anlaştı. Kongolu yıldızın kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:00
Çaykur Rizespor Yannick Bolasie ile anlaştı
Takip Et:

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor transferde hareketli saatlere yaşıyor. Karadeniz temsilcisi yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Rizespor’un 32 yaşındaki Kongolu yıldız Yannick Bolasie ile anlaştığı iddia edildi.

32 yaşındaki hücum oyuncusu için tüm şartları zorlayan yönetim transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Kariyerinde Aston Villa, Everton ve Sporting gibi takımların formalarını giyen Bolasie güçlü fiziği ve hızıyla öne çıkıyor.


Son Güncelleme: 26.08.2021 12:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporBolasie
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı Ağustos 2021 ödenmeye başladı mı? 26 Ağustos 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu
26 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Ağustos Perşembe at yarışı programı
TJK 25 Ağustos 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 22 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 22 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 22 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.