Çaykur Rizespor Yannick Bolasie ile anlaştı

Süper Lig ekiplerindentransferde hareketli saatlere yaşıyor. Karadeniz temsilcisi yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Rizespor’un 32 yaşındaki Kongolu yıldız Yannickile anlaştığı iddia edildi.

32 yaşındaki hücum oyuncusu için tüm şartları zorlayan yönetim transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Kariyerinde Aston Villa, Everton ve Sporting gibi takımların formalarını giyen Bolasie güçlü fiziği ve hızıyla öne çıkıyor.