Çaykur Rizespor Yannick Bolasie ile anlaştı

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:00
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
transferde hareketli saatlere yaşıyor. Karadeniz temsilcisi yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Rizespor’un 32 yaşındaki Kongolu yıldız Yannick Bolasie
ile anlaştığı iddia edildi.
32 yaşındaki hücum oyuncusu için tüm şartları zorlayan yönetim transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Kariyerinde Aston Villa, Everton ve Sporting gibi takımların formalarını giyen Bolasie güçlü fiziği ve hızıyla öne çıkıyor.
Son Güncelleme: 26.08.2021 12:00
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