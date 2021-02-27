Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 27. haftanın oynandığı ligde, Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0’lık sonuç ortaya çıktı. Bu maçtan önce ligde 6 maçtır kazanamayan Rizespor’da galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Sivasspor ise son 4 maçta 8 puan alarak iyi bir ivme yakaladı. Konuk ekip Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt 32. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Rizespor sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise aynı gün evinde Hatayspor’u ağırlayacak.
Son Güncelleme: 27.02.2021 18:40