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Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 16:00’da Çaykur Rizespor ile Sivasspor’un karşı karşıya geldiği mücadelede, puanlar paylaşıldı. Gol sesi çıkmayan mücadelede iki takım da 1 puana razı oldu. İşte maç ile ilgili ayrıntılar...

27 Şubat 2021 Cumartesi 18:40
Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı
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Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 27. haftanın oynandığı ligde, Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0’lık sonuç ortaya çıktı. Bu maçtan önce ligde 6 maçtır kazanamayan Rizespor’da galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Sivasspor ise son 4 maçta 8 puan alarak iyi bir ivme yakaladı. Konuk ekip Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt 32. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 28 yapan ev sahibi Rizespor, haftayı 15. sırada tamamladı. Sivasspor ise puanını 32 yaptı ve maç fazlasıyla 11. sırada kendine yer buldu.

Rizespor sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise aynı gün evinde Hatayspor’u ağırlayacak.



Son Güncelleme: 27.02.2021 18:40
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigÇaykur RizesporSivasspor
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