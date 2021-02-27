Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 27. haftanın oynandığı ligde, Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0’lık sonuç ortaya çıktı. Bu maçtan önce ligde 6 maçtır kazanamayan Rizespor’da galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Sivasspor ise son 4 maçta 8 puan alarak iyi bir ivme yakaladı. Konuk ekip Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt 32. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 28 yapan ev sahibi Rizespor, haftayı 15. sırada tamamladı. Sivasspor ise puanını 32 yaptı ve maç fazlasıyla 11. sırada kendine yer buldu.

Rizespor sıradaki maçını, 3 Mart Çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise aynı gün evinde Hatayspor’u ağırlayacak.