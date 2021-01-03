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Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı

Süper Lig’in 16. haftasındaki karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor. Pazar gününün ilk maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılaşma, karşılıkla atılan gollerle 1-1 sona erdi.

03 Ocak 2021 Pazar 15:40
Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı
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Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Saat 13:30’da başlayan karşılaşma, 1-1 sona erdi. Rizespor’un golünü golcü oyuncu Milan Skoda kaydederken, konuk ekip Gençlerbirliği’nin golü Soner Dikmen’den geldi.

 

Karşılaşma, Rize’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynandı. Ev sahibi Rizespor, maça etkili başladı ve 8. dakikada Milan Skoda’nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-0’lık skorla gitti. İkinci yarıda konuk ekip Gençlerbirliği baskısı arttırdı ve 64. dakikada Soner Dikmen’le golü buldu. Maçta başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

 

Bu sonuçla puanını 20’ye yükselten Rizespor, 9. sıraya yükseldi. Konuk ekip Gençlerbirliği ise 16 puana yükseldi ve 17. sırada kendine yer buldu.

 

Ev sahibi Rizespor sıradaki maçını 6 Ocak Çarşamba günü saat 19:00’da Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Gençlerbirliği ise 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00’da evinde Hatayspor’u konuk edecek.



Son Güncelleme: 03.01.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigÇaykur RizesporGençlerbirliğiRizespor-gençlerbirliği
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