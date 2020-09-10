Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya! Süper Ligin açılış maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Süper Lig’de yeni sezon 11 Eylül günü Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç ile başlıyor. Sezonun açılış maçında kozlarını paylaşacak olan iki ekip, geçtiğimiz sezon beklenilen performansı sergileyememişti. Transfer dönemi şampiyonu olan Fenerbahçe yeni transferleri ile kadrosunu oldukça güçlendirdi. Çaykur Rizespor ise kadrosunu yaptığı takviyeler ile yeni sezona umutla bakıyor.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin açılış maşında karşılaşacak iki ekip Çaykur Didi Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. 11 Eylül Cuma günü oynanacak maç saat 20:00’da oynanacak. Arda Kardeşler’in yöneteceği maç, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Chatziisaias, Emirhan, Fabricio, Yasin, Michalak, Boldrin, Remy, Skoda.

Fenerbahçe: Altay, Murat, Serdar, Zanka, Sadık, Gustavo, Jailson, Deniz Türüç, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Frey.

Fenerbahçe lig başlangıçlarında çoğu zaman sıkıntı yaşayan bir takım olarak göze çarpıyor. Öte yandan Sarı Lacivertli ekipte yeni transferler mevcut durumda lisanssız olarak yer alıyor. Fenerbahçe bu oyunculara lisans çıkaramadığı takdirde Rize deplasmanında bu oyunculardan yararlanamayacak.