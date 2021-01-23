İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı...

Çaykur Rizespor ile anlaşan Sumudica, Rize'ye gelememe sebebini açıkladı

Olaylı bir şekilde Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica, Çaykur Rizespor ile anlaşmıştı. Rumen hocanın anlaşmaya rağmen Rize’ye gelmemesi ise akılları karıştırdı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:15
Çaykur Rizespor ile anlaşan Sumudica, Rize'ye gelememe sebebini açıkladı
Takip Et:

Gaziantep FK ile ilk yarıda gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken Rumen teknik adam Marius Sumudica, devre arası transferinde yeni sözleşme talebinin kabul edilmemesi sonucu Gaziantep’ten ayrılmıştı. Yaşanan ayrılık uzun süre konuşulurken, Rumen teknik adam bir başka Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile anlaştı.

Ancak Sumudica’nın Rize ile anlaşmasına rağmen şehre hala gelmemesi akılları karıştırdı. Konunun gündem olmasının ardından Sumudica, açıklama yaptı. Rumen teknik adam açıklamasında “Ne yazık ki bugün Rize'ye gelemedim. Pazartesi günü gelmeyi planlıyorum. Kulüpte çok fazla koronavirüs vakası var ve ben de geçtiğimiz Aralık 2019'da zatürreye yakalandığım için benim için çok riskli bir durum." İfadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 16:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SumudicaRizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Schalke 04 ile anlaşan Ömer Faruk Beyaz'ın serbest kalma bedeli 40 milyon euro
Schalke 04 ile anlaşan Ömer Faruk Beyaz'ın serbest kalma bedeli 40 milyon euro
Tahkim Kurulu Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı
Tahkim Kurulu Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı
Galatasaray, Mostafa Muhammed transferinde peşinat krizine takıldı
Galatasaray, Mostafa Muhammed transferinde peşinat krizine takıldı
Beşiktaş - Göztepe maçında Beşiktaş'ın ilk 11'i
Beşiktaş - Göztepe maçında Beşiktaş'ın ilk 11'i
Galatasaray'da Mostafa Mohammed transferinden vazgeçti!
Galatasaray'da Mostafa Mohammed transferinden vazgeçti!
Ferdi Kadıoğlu, hastaneden taburcu oldu!
Ferdi Kadıoğlu, hastaneden taburcu oldu!

Popüler Haberler

Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu
Rüyada araba alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada araba alma görmenin anlamları ve yorumları
2021 Yaş çay üreticilerine destek ödemesi ne kadar verilecek?
Nakit ihtiyacı olan kredi notu düşük kişilere kredi veren bankalar
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? Piranha tablet A101'de satışı başladı
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
İşyeri kredisi faiz oranları 2021 Ocak başvuru şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri
2021 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
MSB askerlik Ağustos Eylül 2020 celp ve sevk tarihleri açıklandı!
En kaliteli 4K Ultra HD televizyon modelleri ve özellikleri
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası nedir? Para cezası ve yasal yükümlülükleri
Titans 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Titans yeni sezon tarihi belli oldu!
2019-2020 ilk ara tatil ne zaman? MEB okul tatil tarihleri ne zaman?
Faturada ek telefonu paraya çevirme
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.