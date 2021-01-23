Çaykur Rizespor ile anlaşan Sumudica, Rize'ye gelememe sebebini açıkladı

Gaziantep FK ile ilk yarıda gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken Rumen teknik adam Marius Sumudica, devre arası transferinde yeni sözleşme talebinin kabul edilmemesi sonucu Gaziantep’ten ayrılmıştı. Yaşanan ayrılık uzun süre konuşulurken, Rumen teknik adam bir başka Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile anlaştı.

Ancak Sumudica’nın Rize ile anlaşmasına rağmen şehre hala gelmemesi akılları karıştırdı. Konunun gündem olmasının ardından Sumudica, açıklama yaptı. Rumen teknik adam açıklamasında “Ne yazık ki bugün Rize'ye gelemedim. Pazartesi günü gelmeyi planlıyorum. Kulüpte çok fazla koronavirüs vakası var ve ben de geçtiğimiz Aralık 2019'da zatürreye yakalandığım için benim için çok riskli bir durum." İfadelerine yer verdi.