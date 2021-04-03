İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rizespor Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 32.haftasında Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşma sonrası futbol severler Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri ile beIN Sports Rize Karagümrük Youtube geniş özeti ve maçın gollerini araştırmaya başladı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:30
Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rizespor Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’in 32.haftasında küme düşme mücadelesi veren Çaykur Rizespor Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor Karagümrük maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Rizespor:

Gökhan Akkan, M. Talbi, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Samudio, Sabo, Dokovic, Skoda

Fatih Karagümrük

: Viviano, Enzo Roco, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Biglia, Salibur, Jimmy Durmaz, Castro, Bertolacci, Borini

Yeşil beyazlılar kazanmak istiyor

Teknik direktör Bülent Uygun’un göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Rizespor milli ara öncesi oynadığı son iki maçı kazandı ve küme düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Yeşil beyazlılar üst üste üçüncü maçını da kazanarak ligde kalma adına rahatlamak istiyor.

Öte yandan karşılaşmanın bir başka önemi de sezon başında transfer edilen ancak ligin ilk yarısında sakatlanan Loic Remy geri dönecek.

Karagümrük tam kadro

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ise ilk senesi olmasına rağmen başarılı bir grafik ortaya koydu. Zorlu Rizespor maçı öncesi deplasman ekibine hafta içi kadro dışı bırakılan Emre Çolak’ın dışında eksik bulunmuyor.

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri

Rizespor Karagümrük maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Zorlu karşılaşmaya saatler kala nefesler tutuldu.

Bein Sports Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük geniş özeti ve golleri tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 17:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigRizesporKaragümrükBeınsportsMaç özeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TJK 3 Nisan 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
TJK 3 Nisan 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, var mı yok mu?
Boupendza Galatasaray maçında oynayacak mı, var mı yok mu?
2021 THY Euroleague play off ne zaman oynanacak?
2021 THY Euroleague play off ne zaman oynanacak?
Canlı izle Rizespor Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Rizespor Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
N Kolay İstanbul Yarı Maraton yarışı ne zaman, saat kaçta?
N Kolay İstanbul Yarı Maraton yarışı ne zaman, saat kaçta?
Sivas Trabzon Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Sivasspor Trabzonspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Sivas Trabzon Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Sivasspor Trabzonspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rizespor Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
2021 Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı?
Subay başvurusu nasıl yapılır? Subay başvurusu nereden yapılır?
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 3 Nisan 2021 Cumartesi konut kredisi yeni faiz oranları
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 3 Nisan 2021 Cumartesi 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? 2021 kalıcı makyaj hakkında bilgiler
Deniz Harp Okulu başvuruları nasıl yapılır? 2021 Deniz Harp Okulu katılım şartları
Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm Kanal D canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
BİM hediye çeki mesajı gerçek mi? BİM 25. Yıl Çekilişi mesajına dikkat!
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021
Uygulama çalışmayı durdurdu android hatası nasıl çözülür?
Rizespor Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
Canlı izle Sivasspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Sivas Trabzon maçı Selçuk Sports Netspor izle
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demek, bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.