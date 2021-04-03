Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rizespor Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 32.haftasında küme düşme mücadelesi veren Çaykur Rizespor Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor Karagümrük maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Rizespor:

Fatih Karagümrük

Yeşil beyazlılar kazanmak istiyor

Gökhan Akkan, M. Talbi, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Samudio, Sabo, Dokovic, Skoda: Viviano, Enzo Roco, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Biglia, Salibur, Jimmy Durmaz, Castro, Bertolacci, Borini

Teknik direktör Bülent Uygun’un göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Rizespor milli ara öncesi oynadığı son iki maçı kazandı ve küme düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Yeşil beyazlılar üst üste üçüncü maçını da kazanarak ligde kalma adına rahatlamak istiyor.

Karagümrük tam kadro

Öte yandan karşılaşmanın bir başka önemi de sezon başında transfer edilen ancak ligin ilk yarısında sakatlanan Loic Remy geri dönecek.

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ise ilk senesi olmasına rağmen başarılı bir grafik ortaya koydu. Zorlu Rizespor maçı öncesi deplasman ekibine hafta içi kadro dışı bırakılan Emre Çolak’ın dışında eksik bulunmuyor.

Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri

Rizespor Karagümrük maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Zorlu karşılaşmaya saatler kala nefesler tutuldu.

Bein Sports Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük geniş özeti ve golleri tıklayınız.