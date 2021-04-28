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Çaykur Rizespor - Beşiktaş muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular

Çaykur Rizespor'un evine konuk olan Beşiktaş şampiyonluk yoluna adım adım ilerliyor. İşte bu hafta karşılaşacak olan Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'lerin ayrıntınları...

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:53
Çaykur Rizespor - Beşiktaş muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
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Kayserispor'u yenerek kötü gidişe son veren Beşiktaj bu akşam düşme hattından uzaklaşmak isteyen Rize'ye konuk olacak. Şamipiyonluk yoluna odaklanan Siyah Beyazlı ekip, bu yolda tamamen galibiyete konsantre olmuş bir halde.

Siyah Beyazlı ekipte Rosier ve Necip, Kayseri maçında gördükleri dördüncü sarı kartla Rize deplasmanında cezalı pozisyonda yer aldılar. Aboubakar, Cenk ve Hasic kadroda yer almıyor. Cezası sona eren Welinton takımda geri döndü. Sakat durumda olan Larin ve Atiba da kadroda yer aldı. Atıba 11'de yer alacak. Dorokhan sağ bek oynayacak. Larin yedek kulubesinde olacak. Gökhan Töre'nin de santrafor oynama ihtimali yüksek.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Saat: 20.30

Yayın: beIN Sports 1

Stat: Çaykur Didi

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Melnjak, Selim, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Sabo, Djokovic, Samudio, Remy

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre (Larin)




Son Güncelleme: 28.04.2021 14:53
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Anahtar Kelimeler:
ÇaykurBeşiktaş11Muhtemel
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