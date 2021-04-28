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Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rize - BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri

Beşiktaş Süper Lig’in 38.haftasında Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçın ardından futbol severler Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Rize - BJK Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

28 Nisan 2021 Çarşamba 22:20
Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rize - BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 38.haftasında heyecan Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışının belirleyici maçlarından birinin gerçekleşeceği Rize Beşiktaş maçı öncesinde nefesler tutuldu.

Rize maçı öncesi Beşiktaş ligde çıktığı 35 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi ile 75 puan topladı. Siyah beyazlılar 75 puanla en yakında takipçisi Fenerbahçe’nin 3, Galatasaray’ın ise 6 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Teknik direktör Bülent Uygun ile çıkışa geçen ve küme düşme hattından uzaklaşan Rizespor ise ligde çıktığı 35 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi ile 42 puan topladı. Rize ekibi 42 puanla ligde 12’inci sıraya yükseldi.

Muhtemel 11’ler

Ç.RİZESPOR:

GÖKHAN, MOROZIUK, MERIAH, MELNJAK, TALBI, MICHALAK, BAIANO, DONSAH, ABDULLAH, SAMUDIO, SKODA

BEŞİKTAŞ:

ERSİN, DORUKHAN, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, TÖRE (LARIN)

Rize 8 isim sınırda

Rizespor’da Beşiktaş maçı öncesi 8 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Donsah, Tunay Torun, Boldrin, Djokovic, Meriah, İsmail Köybaşı, Selim Ay ve Talbi bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Boldrin, Zafer Görgen, Meriah ve Abdullah Durak Beşiktaş karşısında görev yapamayacak.

Beşiktaş’ta 3 oyuncu sınırda

Ligin bitimine 5 maça tüm oyunculardan yararlanmanın önemli olduğuna vurgu yapan Sergen Yalçın eksiklerin kendilerini zorladığını ifade etmişti.

Rize deplasmanı öncesi Beşiktaş’ta Cyle Larin, Atiba ve Dorukhan Toköz sarı kart sınırında bulunuyor. Ayrıca sezonu kapatan Cenk Tosun dışında Hasic, Aboubakar, Oğuzhan bu maçta yer alamayacak.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?

Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi nefesler tutuldu.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 28.04.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
RizesporBeşiktaşMaç özeti
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