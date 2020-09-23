Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği yıllık maaş belli oldu! Görüşmeler son buldu!

Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani’yi isteyen Fenerbahçe’de ilk resmi teklif yapılmasına karşın Cavani tarafından istenen ücretler sonrasında görüşmeler başlamadan son buldu.

Fenerbahçe halen boşta olan Cavani için 3 Milyon Euro imza parasına ek olarak 3 yıllık sözleşme ve bonuslar hariç yıllık 3.5 milyon Euro maaş teklif ederken, Cavani Fenerbahçe’den 4 yıllık imza ve bonuslar hariç toplam 17 milyon Euro (153 milyon TL) maaş istedi. Görüşmeler istenen ücret sonrasında görüşmeye kapatıldı.

Görüşmeler son buldu

Vedat’ın Lazio transferi gerçekleştikten sonra kadrosuna yıldız bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe’de PSG ile sözleşmesi biten Cavani gündeme gelmişti. Cavani’nin menajeri ile görüşen yetkililer oyuncuyu almak için yaptığı ilk resmi teklifte ise şartlar uyuşmadı.

Benfica oyuncuya yıllık 9 milyon Euro teklif ederken oyuncu 10 milyon Euro istedi. Görüşmeler devam ederken Benfica’nın 10 milyon Euro vermeyi kabul etmemesi sonrasında transfer görüşmeleri son bulmuştu. 33 yaşında ki dünya yıldızı santrafor 4 yıllık imza şartı isterken bonus ve primler hariç yıllık 17 milyon Euro bonservis istedi. Görüşmeler başlamadan bitti.

3 kez gol kralı oldu

Fenerbahçe Edinson Cavani transferinde istediğini bulamayınca oyuncunun görüştüğü takımlar da bir bir belli olmaya başladı. İspanya basınında yer alan iddialara göre Cavani Real Madrid ve Atletico Madrid’in gündeminde.

2013 yılında Napoli’den PSG’ye 65 Milyon Euro’ya rekor bir ücretle transfer olan Cavani çıktığı 301 maçta 200 gol ve 43 asist yazarak büyük başarı elde etti. Fransa’da3 kez gol kralı olan Cavani’nin başarıları saymakla bitmiyor.