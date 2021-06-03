Carlo Ancelotti kimdir, kaç yaşında? Real Madrid yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti hakkında bilgiler

İspanya Real Madrid Kulubü’nden sosyal medya hesaplarından yapılan bir açıklama geldi ve bu açıklamada da Zinedine Zidane’ın yerine, kulüpten ayrılmasının ardından boş kalan teknik direktör koltuğuna İtalyan Carlo Ancelotti ile anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Carlo Ancelotti kim? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

10 Haziran 1959’da İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde bulunan Reggiolo kasabasında doğmuştur. UEFA Şampiyonlar Ligi’ni 2 tanesi Milan ile, 1 tanesi de Real Madrid ile olmak üzere tam 3 kere kazanan 3 teknik direktörlerden bir tanesidir. Üstelik hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak Avrupa Kupasını kazanan sayılı 7 kişiden de biridir.

Futbol hayatına Parmada da orta saha oyuncusu olarak başlamış ve 1979 yılında da takımın Serie B’ye yükselmesinde büyük bir katkı sağlamıştır. Takip eden sezonda da 1 Lig şampiyonluğu ile 4 tane de İtalya Kupası kazanacağı Roma’ya transferi gerçekleşmiştir. Futbol kariyerinin son dönemlerini ise Milan’da geçirmiştir ve burada da 2 lig şampiyonluğu ile 2 Avrupa Kupası kazanmıştır. Ancelotti tam 26 kez İtalya Milli takımında forma giymiş, 1988 yılının Avrupa Şampiyonası ile 1990 yılında oynanan Dünya Kupası maçlarında yer almıştır.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra da teknik direktör olarak kariyerine devam etmiş ve sırası ile Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayen Munich, Napoli de hocalık yaparak, İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ile Almanya’da çeşitli şampiyonluklar yaşayarak döneme imzasını atmıştır. Şu anda da Everton’un teknik direktörü olarak faaliyette bulunmaktadır.

Parma takımı

Futbol hayatına ilk kez 1974’de Parma’da başladı. Profesyonel bir futbolcu olarak oynamaya ise 1976-1977 sezonunda Serie C’de başlamıştır. O zamanda ki Parma futbol takımının teknik direktörü olan Cesare Maldini, Ancelotti’yi maçlarda hep forvet arkası olarak ya da yardımcı forvet olarak oynatıyordu. Carlo Ancelotti, 1978-1979 sezonunda Serie B’ye yükselebilmek için Triestina ile yapılan play off karşılaşmasında 1-1’lik skor karşısında rakip takımın ağlarına gönderdiği 2 gol ile birlikte takımının da Seri B’ye yükselmesinde çok önemli bir katkıda bulunmuştur.

Roma takımı

Ancelotti, Parma’da gösterdiği performansı sayesinde İnter Milan ve Roma2nın dikkatini üzerine çekmeyi başardı ve 1979’da AS Roma’ya transfer olmak için tercih yaptı. Gittiği Roma’da hem kanatta hem de orta sahada performans sergileyen Ancelotti, Brezilyalı futbolcu Falcao ve Toninho Cerezo ile İtalyan yıldızı futbolcular olan Roberto Pruzzo, Bruno Conti, Agostino Di Bartolomei, Pietro Vierchowod ile beraber takımının kilit isimli oyuncularından biri haline geldi. Roma’da da tam 4 kere İtalya Kupası şampiyonluğu ve Roma’nın tarihindeki 2. Şampiyonluğu olan İtalya Lig şampiyonluğunu tattı. Serie A şampiyonluk maçını izleyen sezonda şampiyon kulüpler kupasında finale kadar yükseldiler ama final maçında ne yazık ki Liverpool’a karşı oyunu kaybettiler.

Milan takımı

1987-1992 yıllarında Carlo Ancelotti AC Milan takımında forma giymeye başladı. Bu takımın Silvio Berlusconi’nin başkanlığında ve Arrigo Sacchi’nin teknik direktörlüğünde kurulmuş olan ve 1989-1990 yılları arasında da üst üste Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazanan efsane bir kadronun içinde yer alma imkanına sahip oldu. 1992’de sürekli tekrarlayan diz sakatlıkları nedeni ile de henüz 33 yaşında iken jübilesini yapmak zorunda kaldı. Futbol kariyerindeki ve Milan’da oynadığı 10 maçı 17 Mayıs 1992’de yapılan ve oyuna daha sonra girerek rakibine atmış olduğu 2 gol ile Hellas Verona maçı olmuştur.

Milli takım serüveni

Milli takımda tam 26 kez forma giymiştir ve ilk kez 6 Ocak 1981 yılında Enzo Bearzot yönetiminin altında, oynanan bir Hollanda maçında da son kez Arrigo Sacchi yönetimi altında yapılan bir Norveç maçında oynamıştır. Yaşamış olduğu diz sakatlığı probleminden dolayı 1982 yılında oynanan Dünya Kupası maçının oyuncu kadrosunda yer alamamıştır. 1986 yılında Dünya Kupası maçının oyuncu kadrosunda yer almıştır ancak bu kez de hiçbir maçta oynayabilme şansına sahip olamamıştır. Yeni teknik direktör Azeglio Vicini’nin yönetiminde de 1988 yılında ki Avrupa Şampiyonasının kilit oyuncularından biri olmuştur. Seol Olimpiyat oyunlarında da takım kadrosunda yer aldı ama yine bir diz sakatlığı sebebi Ancelotti’nin tunuvaya çıkarak oynamasını engelledi. 1990 yılında İtalya Dünya Kupası maçlarında yine oyuncu kadrosunda yer aldı. Grubun yapılan 2 maçında tekrardan dizinden bir sakatlık yaşadı ve ne yazık ki İngiltere ile yapılan 3.lük maçına kadar takımın oyuncu kadrosuna dahil olamadı.

Teknik direktörlük serüveni

1992-1995 yılları arasında Arrigo Sacchi’nin milli takımda yardımcısı olarak başlayan teknik direktörlük kariyeri, 1995’te Reggiana ( Reggiana 1914 ile karıştırılmamalı) takımında teknik direktör görevini üstlenerek devam etti. Futbolculuğunun ilk yılında Serie B’de oynayan takımını Serie A’ya yükseltti ve elde ettiği bu başarısının ardından da 1996 yılında futbolcu olarak yer aldığı eski takımı olan Gianliugi Buffon ve Fabio Cannavaro’lu AC Parma’da teknik direktör olarak devam etti. 1996-1997 sezonunda da ligi 2. olarak tamamladılar ve o dönem de daha fazla takımın katılım sağlayacağı yeni bir lig oluşumuna giden Şampiyonlar Lig’ine de katılmaya hak kazandılar. 1997-1998 sezonunda ise Parma ligi 6. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ne ne yazık ki daha grup aşamasında iken veda etti. Sezon sonunda da Ancelotti’nin sözleşmesi fesih edildi.

1999 yılında Marcello Lippi’nin yerine Juventus’un başına teknik direktör olarak geçti. İki sezon boyunca da burada teknik direktör görevini yaptı ve ikisinden de çok az bir fark ile şampiyonluğu kaçırdı. 2001’de ise takımdan gönderilen Fatih Terim’in yerine AC Milan teknik direktörü olarak geldi ve 2009’a kadar da burada görevini yerine getirdi. Bu dönemde de AC Milan’ın 17. Şampiyonluğunu takıma kazandırdı. 2003’te de bir İtalya takımı olan Juventus’u, Manchester’da ki Old Trafford’da penaltı sayıları ile geçerek UEFA Şampiyonlar Liginde şampiyon olarak takıma büyük bir sevinç yaşattı. Aynı sene içerisinde UEFA Süper Kupası ile İtalya Süper Kupası’nı kazandı. Milan tam 2 senenin ardından bir kere daha 2004-2005 yılları arasında İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda Liverpool ile oynanacak olan final maçında ter dökmeye hak kazanmış oldu. Fakat karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 skor ile önde bitiren Ancelotti2nin takımı, ne yazık ki maçın ikinci yarısında Liverpool’un peş peşe gelen golleri ile birlikte skoru 3-3’e getirmesinin ardından yapılan penaltı vuruşları ile devam eden maçta kupayı kaybetmelerine neden oldu. 2006-2007 sezonunda Atina Olimpiyat Stadında Şampiyonlar Ligi finali maçında tekrardan karşı karşıya gelen bu iki takımın oyununda Milan, Filippo Inzaghi’nin rakibinin ağlarına gönderdiği 2 gol ile birlikte Liverpool’u yenerek yarım kalan sevincini yaşadı ve rövanşını da almış oldu.

Carlo Ancelotti, 2009’da Chelsea takımının Guus Hiddink’ten sonra boş kalan teknik direktör koltuğuna getirilerek görevine devam etmiştir.

30 Aralık 2011 yılında da Fransa’nın Paris Saint-Germain FC takımının başına getirilmiştir. 19 Mayıs 2013 yılında da Paris SG’de yaşamış olduğu şampiyonluk ile St. Etienne’nin teknik direktörü olan Christophe Galtier ile beraber Ligue 1’de ‘’ yılın teknik direktörü ‘’ ödülüne layık görülmüştür.

25 Haziran 2013 yılında Real Madrid resmi Facebook hesabından Carlo Ancelotti ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Başarılı teknik direktörün Twitter hesabı var mı?

Şimdilerde Real Madrid’de teknik direktör olarak görev yapan Carlo Ancelotti’nin resmi Twitter hesabı: @MrAncelotti’dir. Ünlü teknik direktör Ancelotti’nin hesabını ise tam 2 milyonun üzerinde Twitter kullanıcısı takip etmektedir.