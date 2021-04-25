Canlı izle Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 37.haftasında heyecan Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligin bitimine az bir süre kala ateş hattıyla bağını koparmak isteyen iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesi Yeni Malatyaspor ligde 37 puanla 15’inci sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 38 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Ankaragücü:

Ankaragücü çıkışta

Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Adem, Kubilay, MustafaKorcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Pinto, İbrahim, Çekici, Alper, Geraldo, Paintsil, Emre

Bir dönem küme düşme hattından yer alan ve birçok kişi tarafından küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Ankaragücü takımın başında Hikmet Karaman’ın gelmesiyle çıkışa geçti. Başkent ekibi ligde çıktığı son 5 maçta yenilmezken üst üste aldığı puanlarda küme düşme hattından çıkmayı başardı.

Yeni Malatya’da hedef galibiyet

Yeni Malatyaspor Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak?

Ligin ikinci yarısına kabus gibi başlayan Malatya ekibi, uzun süre galibiyete hasret kalmıştı. İki hafta önce alınan galibiyetle rahatlayan Yeni Malatya geçen hafta aldığı yenilgiyle sarsıldı. Malatya temsilcisi sahasında Ankaragücü’nü yenerek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınların görüntü kalitesi düşük olmakla birlikte bu yayınlarda sık sık donma ve kasma sorunları yaşanmaktadır.

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