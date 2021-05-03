İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39.haftasında Yeni Malatyaspor Kayserispor ile karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi futbol severler Yeni Malatyaspor Kayserispor canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:46
Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Takip Et:

Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekip Yeni Malatyaspor Kayserispor karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Kayserispor bu maç öncesinde ligde 38 puanla 17’inci sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise ligde bu maç öncesinde 40 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ahmet, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Kubilay

Kayserispor:

Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Sabovic, Avramovski, Henrique, Lennon, İlhan

Kayseri 2’de 2 peşinde

Ligin bitimine 4 maç kala Kayserispor geçen hafta aldığı galibiyet küme düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Kayseri ekibi geçen haftanın ardından bu maçı da kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor.

Malatya çıkışa geçmek istiyor

Ligin ikinci yarısında uzun süre galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor son 5 maçında 2 galibiyet alarak küme düşme hattının üzerine çıktı. Malatya ekibi bu maçı da kazanarak ligin bitimine 3 maç kala rahatlamak istiyor.

Hakem belli oldu?

Yeni Malatyaspor Kayserispor karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı ne zaman başlayacak?

Yeni Malatyaspor Kayserispor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Malatya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan bu maçı intenette canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç olmakla birlikte yayınları izleyenlere de ceza verilmektedir. Ayrıca bu yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunuyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyasporKayserisporBeınsports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yeni Malatyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya - Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yeni Malatyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya - Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
2020-2021 Süper Lig küme düşen takımlar hangileri?
2020-2021 Süper Lig küme düşen takımlar hangileri?
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

Popüler Haberler

Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 9. bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Teşkilat son bölüm
Kefaret dizisi 24. bölüm tek parça izle - Fox TV canlı yayın izle 2 Mayıs 2021 Pazar
Kuzeninin kör kurşununa kurban giden Osman toprağa verildi
Yeni Malatyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya - Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
A101 Marketde satılan Piranha tablet özellikleri ve kullanıcı yorumları
1100 TL pandemi destek sonucu nereden nasıl sorgulanır? 1100 TL pandemi yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Fındık fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Uzaktan banka hesabı nasıl açılır? 2021 Bankaya gitmeden hesap açma işlemleri
En çok izlenen yabancı diziler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Seni Çok Bekledim dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yerleri
Bebeğin göz rengi kaçıncı ayda değişir? Bebeğin göz rengi olasılıkları
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmek anlamı, tabiri nedir?
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2021
30.000 tl ye hangi ikinci el arabalar var? 2021
Rüyada kılıç görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kılıç görmek rüyasının tabiri
Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı'da avukat Rahmi Bey ne zaman dönecek? Rahmi Özkan hasta mı, geri gelecek mi?
ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir? 2021 torun bakım maaşı ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.