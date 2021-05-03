Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekip Yeni Malatyaspor Kayserispor karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Kayserispor bu maç öncesinde ligde 38 puanla 17’inci sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise ligde bu maç öncesinde 40 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Kayserispor:

Kayseri 2’de 2 peşinde

Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ahmet, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, KubilayDoğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Sabovic, Avramovski, Henrique, Lennon, İlhan

Ligin bitimine 4 maç kala Kayserispor geçen hafta aldığı galibiyet küme düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Kayseri ekibi geçen haftanın ardından bu maçı da kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor.

Malatya çıkışa geçmek istiyor

Hakem belli oldu?

Ligin ikinci yarısında uzun süre galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor son 5 maçında 2 galibiyet alarak küme düşme hattının üzerine çıktı. Malatya ekibi bu maçı da kazanarak ligin bitimine 3 maç kala rahatlamak istiyor.

Yeni Malatyaspor Kayserispor karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı ne zaman başlayacak?

Yeni Malatyaspor Kayserispor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Malatya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan bu maçı intenette canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç olmakla birlikte yayınları izleyenlere de ceza verilmektedir. Ayrıca bu yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunuyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.