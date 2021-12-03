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Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Futbol severler ise Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Malatya GS maçı Selçuk Sports Netspor izle terimlerini internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

03 Aralık 2021 Cuma 11:27
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports
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Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Nef Stadyumu’nda Marsilya’yı üstün bir oyunla 4-2 mağlup eden Galatasaray Malatya deplasmanına bu moral ve motivasyonla beraber kazanmak için çıkacak. Diğer tarafta son haftaların formsuz ekiplerinden birisi olan Yeni Malatyaspor ise Galatasaray’ı mağlup ederek alt sıralardan kurtulmanın peşinde olacak. İnsanlar ise Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor.

Yeni Malatyaspor Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında oynanacak olan Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Yeni Malatya Stadı’nda yapılacak. Bu önemli karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında izleyenlerle buluşacak. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Galatasaray Avrupa Moraliyle Sahada

Hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Marsilya’yı iyi bir oyunla 4-2 mağlup etme başarısını gösteren Galatasaray Yeni Malatyaspor deplasmanına Avrupa’da kazanmanın verdiği moral ve motivasyonla çıkacak. Deplasmanlarda bu sezon 7 maça çıkan sarı kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim takımının başında yer alamayacak. Ayrıca Assuncao ve Oğulcan da Malatya deplasmanında yer almayacak.

Yeni Malatyaspor Kötü Gidişe Dur Demek İstiyor

Spor Toto Süper Lig’de son haftaların formsuz takımlarından birisi olan Yeni Malatyaspor’da tek hedef Galatasaray karşısında galip gelerek kötü gidişe dur demek olacak. Malatya ekibinde Tetteh, Aabid, Buğra, Mustafa Eskihellaç ve Abdulsamed Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor:

Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Kubilay, Adem

Galatasaray:

 Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne

Yeni Malatyaspor Galatasaray Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak. Bu kritik karşılaşma Bein Sports 1’den canlı olarak izleyenlerle buluşacak.  Karşılaşmayı ücretsiz olarak takip etmek isteyen taraftarlar ise intenet üzerinden maç yayını yapan siteleri araştırmaya başladı. Fakat bu sitelerde virüs olması ve yasa dışı bir iş yaptıkları nedeniyle  futbol severlerin Yeni Malatyaspor Galatasaray maçını kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesinde izlemeleri için Bein Sports abonesi olmaları gerekiyor.

Bein Sports 1 abonesi olmak için tıklayınız

Fatih Karagümrük Trabzonspor Maçı Şifresiz Yayınlayan Yabancı Kanallar Listesi

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor Galatasaray ile bugün saat 16.00’da Yeni Malatya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanalların listesini öğrenmek isteyen futbol severler ise arama motorları üzerinden bu konudaki araştırmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İşte Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi:

İran: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Irak: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Cezayir: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Bahreyn: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Benin: A+ Sport

Burkina Faso: A+ Sport

Burundi: A+ Sport

Kamerun: A+ Sport

Cape Verde: A+ Sport

Orta Afrika Cumhuriyeti: A+ Sport

Çad: A+ Sport , beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Kongo: A+ Sport

Cote D'Ivoire: A+ Sport

Djibouti: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, A+ Sport

Mısır: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Ekvator Ginesi: A+ Sport

Gabon: A+ Sport

Gambiya : A+ Sport

Gana: A+ Sport

Gine: A+ Sport

Guinea-Bissau: A+ Sport

Ürdün: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Kuveyt: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Lübnan: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Libya: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Mali: A+ Sport

Moritanya: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD, A+ Sport

Fas: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Nijer: A+ Sport

Nijerya: A+ Sport

Umman: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Palestinian Territory: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Katar: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Ruanda: A+ Sport

Suudi Arabistan: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Senegal: A+ Sport

Sierra Leone: A+ Sport

Somali: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Güney Sudan: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Sudan: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Suriye: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Togo: A+ Sport

Tunus: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 03.12.2021 11:27
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor GalatasarayMalatya GS Canlı IzleSpor Toto Süper Lig
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