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Canlı izle Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında Yeni Malatyaspor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Futbol severler Yeni Malatyaspor Fenerbahçe canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Yeni Malatya – FB maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 18:45
Canlı izle Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
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Süper Lig’in 33.haftasında Yeni Malatyaspor Fenerbahçe’yi ağılıyor. Küme düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği maç öncesi nefesler tutuldu.

Fenerbahçe ligde 62 puanla Beşiktaş’ın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Malatyaspor ise ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Ertaç, Chabake, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Zuqui, Lukoki, Fofana, Adem, Tetteh

Fenerbahçe:

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, İrfan Can (Samuel), Samatta

Emre Belözoğlu 10’da 10 peşinde

Teknik direktör Erol Bulut’un takımdan gönderilmesinin ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başında getirildi. Emre Belözoğlu, takımla bugün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncularına 10’da 10 yapmak için yola çıktıklarını ve tüm maçları kazanarak şampiyon olacaklarını söyledi.

Denizlispor maçını kazanan sarı lacivertliler geçen hafta rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın puan kaybetmeleriyle yeniden yarışa tutunmuştu. Ancak sarı kanaryanın puan kaybına tahammülü yok.

Kadro değişebilir

Takımın başında ilk maçına Denizli ile çıkan Emre Belözoğlu, sürpriz şekilde sağ kanatta Sinan Gümüş’e yer vermişti. Ancak Sinan’ın performansı çok eleştirildi. Emre Belözoğlu’nun bu maçta Sinan yerine geçen hafta oyuna sonradan giren ve iyi performans sergileyen Osayi Samuel veya İrfan Can ikilisinden birine şans verecek.

Forvet hattında ise geçen hafta golünü atıp takımına galibiyeti getiren Samatta yer alacak. Orta ikili ise yine Gustavo ve Ozan olacak.

Yeni Malatya’da 8 eksik

Küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatya’da teknik direktör İrfan Buz’u eksikler zorluyor. Malatya ekibinde Olcay Şahan ve Zeki Yavru’nun sakatlıkları ile Hadebe’nin cezası bulunuyor. Bu isimlerin yanı sıra Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet İldiz, Erkan Kaş ve Murat Akşit’in hastalıkları nedeniyle maçta yer alamayacağı öğrenildi.

Hakem Halis Özkahya

Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Fenerbahçe’de 6 isim kadroya alınmadı

Zorlu Malatya deplasmanı öncesi Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatıp, takımdan ayrı çalışmalara başlayan Sadık, Perotti ve Mesut Özil’in yanı sıra koronavirüs karantina süresini tamamlayan Nazım ile Cisse kadroya alınmadı. Gribal enfeksiyon geçiren Harun da kadroda yer almadı.

Yeni Malatya 5 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe maçı öncesi ev sahibi Malatyaspor ligde en kötü serisini bitirmek istiyor. Malatya ekibi son 11 maçta galibiyet alamadı. İrfan Buz ve öğrenciler kötü seriyi bitirip küme düşme hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyet almak zorunda.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi Digitürk aboneleri izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya Grubuna abone olanlar maçları takip edebiliyor.

Öte yandan bazı intenet siteleri maçları yayınlamaktadır. Ancak bu yayınlar kaçak olup, yasal değildir. Ayrıca yeni düzenleme sonrası kaçak yayınları takip etmekte suç sayılmaktadır. Kaçak sitelerdeki yayınlar üzerinden bilgisayarınıza virüs bulaşabileceği gibi yayınlar kalitesiz ve gecikmeli olarak verilmektedir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 08.04.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyaFenerbahçeSüper LigBeınsports
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