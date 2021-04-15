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Canlı izle Villareal Dinamo Zagreb Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Villareal Dinamo Zagreb maçı Selçuk Sports Netspor izle

Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında heyecan Villareal Dinamo Zagreb maçıyla devam ediyor. Futbol severler Villareal Dinamo Zagreb canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Villareal Dinamo Zagreb maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 21:35
Canlı izle Villareal Dinamo Zagreb Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Villareal Dinamo Zagreb maçı Selçuk Sports Netspor izle
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UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Çeyrek Final ikinci maçlarıyla devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken maçlarından biri de ilk maçı 1-0 kazanan İspanyol ekibi Villareal ile Hırvat ekibi Dinamo Zagreb arasında oynanacak.

Karşılaşma öncesinde iki ekipte liglerin iyi performanslar gösterdi. İspanyol ekibi Villareal La Liga’nın baş altı takımları arasında yer alırken, Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gitmek istiyor. İlk maçı kaybetmesine rağmen iddiasına koruyan Hırvat ekibi D. Zagreb ise kendi liginde zirvede yer alıyor.

Villareal Dinamo Zagreb maçı ne zaman, hangi kanalda?

Villareal Dinamo Zagreb maçı 15 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak. Estadio de la Cerámica Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

İlk maçı İspanyol ekibi kazanmıştı

İspanyol ekibi Villareal turun ilk maçında Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazandı ve ikinci maç öncesi avantajı kapmıştı. Sarı denizaltılar turun ikinci maçını kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak turu geçmek ve adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Villareal Dinamo Zagreb maçı canlı izle

15 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Villareal Dinamo Zagreb maçı beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Türkiye’de Avrupa Ligi maçları beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. Maçları izlemek için ise beIN Sports üyesi olmak gerekmektedir.

Buna karşın maçları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ülkemizde kaçak yayınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı ve alınan kararlar kapsamında kaçak yayınları takip edenlere de ceza verileceği açıklandı. Bu nedenler maçları güvenli şekilde izlemek için abone olunmalıdır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 21:35
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Anahtar Kelimeler:
VillarealDinamo ZagrebBeınsportsAvrupa Ligi
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