Canlı izle Türkiye - Letonya TRT Spor şifresiz canlı maç izle Türkiye - Letonya maçı izle

Dünya Kupası Grup Elemeleri üçüncü maçında A Milli Futbol takımı Letonya ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi A Milli takımında hazırlıklar tamamlandı. Zorlu karşılaşma için nefesler tutuldu.

Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Letonya maçı 30 Mart Salı akşamı saat 21:45’te TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Muhtemel 11’ler

Türkiye:

Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Hakan, Yusuf

Burak

Letonya:

Milli takımda koronavirüs şoku

Ozols, Jurkovskis, Cenomordjis, Tarasovs, Savalnieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldiriks.

Gruptaki ilk iki maçta Hollanda ve Norveç’i yenerek 6 puanla grup lideri olan A Milli Futbol takımımızda Letonya maçı öncesi koronavirüs şoku yaşanıyor. Zorlu karşılaşma öncesi 3 futbolcuda koronavirüs şüphesi olması nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Kadrodan çıkarılan isimlerin Emre Kılınç, Cenk Tosun ve Kaan Ayhan olduğu öğrenildi.

Bu isimlerin yerine genç oyuncu Enis Destan, Göztepe’nin tecrübeli stoperi Alpaslan Öztürk ve Bünyamin Balcı A Milli Takım kadrosuna alındı.

Milli Takımda hedef 9 puan

Dünya Kupası Grup elemelerinin ilk aşamasında Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan Milli takım en zorlu olduğu ön görülen ilk iki maçtan 6 puanla çıkmayı başardı. Milli takım Letonya karşısında da kazanarak puanını 9’a çıkarması halinde grubun en zorlu aşamasından kayıpsız çıkmış olacak.

Millilerimiz Hollanda karşısında 4-2, Norveç karşısında da 3-0’ık net skorlarla kazanmış ve Dünya basınında gündem olmayı başarmıştı. Bu maçların kazanılması önemli olsa da, Letonya maçı da grup birinciliği için büyük önem taşıyor.

Letonya puan istiyor

Deplasman ekibi Letonya ise gruplardaki ilk maçında Karabağ’ı 2-1 yendi ancak ikinci maçta Hollanda’ya 2-0 mağlup oldu. Grupta 3 puanı olan Letonya 5.sırada yer alıyor.

5 maçtır yenemiyoruz

A Milli Futbol takımının Letonya karşısında çıktığı son 5 maçı kazanamadı. Millilerimiz hem gruptaki üçüncü maçı kazanıp puanını 9’a çıkarmak hem de 5 maçlık kazanamama serisine son vermek için sahaya çıkacak.

Maça seyirci alınmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce Türkiye Letonya maçına seyirci alınacağını duyurmuştu. Ancak artan koronavirüs vakalarının ardından TFF, alınan son karar doğrultusunda maça seyirci alınmaması yönünde karar verdi.

Türkiye Letonya maçı izle

Dünya Kupası grup eleme maçları TRT Spor ekranlarından yayınlanıyor. Türkiye Letonya maçı saat 21:45’te TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

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