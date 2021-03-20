Canlı izle Trabzonspor MKE Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle TS Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 31.haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek. Karşılaşmaya saatler kala iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:

Ankaragücü:

Vitor Hugo geri dönüyor

Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.Ricardo, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atila, Lobzhanidze, Alper, İbrahim, Endri, Börven, Geraldo.

Süper Lig’in son iki haftasında 5 puan kaybeden ve bu zirve yarışında darbe alan Trabzonspor’da savunmanın bel kemiği Vitor Hugo geri dönüyor. Tecrübeli savunmacı geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

Öte yandan son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından sağ bekte eleştirilerin odağı olan genç oyuncu Serkan Asan’ın yerine Flavio yer alabilir.

Ankaragücü çıkışa geçti

İki takım arasındaki 74.karşılaşma

Deplasman ekibi Ankaragücü takımın başına Hikmet Karaman’ın geçmesinin ardından çıkışa geçti. Başkent ekibi çıktığı son 3 maçı kazanırken, kümede kalma adına moral buldu. Ancak takımın önemli isimlerinden Kitsou sakatlığı, Alper Potuk ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor ve Ankaragücü lig tarihinde 73 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 36 galibiyet alırken Ankara ekibi 16 galibiyet alabildi. 18 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ayrıca Ankaragücü 11 yıldır Trabzonspor’u deplasmanda yenemiyor. Hikmet Karaman ve öğrencileri zorlu maçta bu seriyi bitirmek istiyor.

Trabzonspor Ankaragücü canlı izle

20 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin Digitürk abonesi olması gerekmektedir. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle Süper Lig maçlarını izlemek için abone olunması gerekmektedir.

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