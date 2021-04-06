Canlı izle Trabzonspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle TS Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 33.haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Bordo mavililer Süper Lig’de aldığı 56 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Kayserispor ise32 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Küme düşme mücadelesi veren Kayserispor mutlak galibiyet için sahaya çıkarken, oynadığı son iki maçı kazanamayan Trabzonspor yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Kayserispor karşılaşması 6 Nisan Salı akşamı saat 19:00’da başlayacak. Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bilindiği gibi Süper Lig’de bu hafta sıkışık fikstür nedeniyle hafta içi maçları oynanıyor. Trabzonspor’un hafta içi mesaisinde Kayserispor ile oynayacağı maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Kayserispor:

İki takım arasındaki 48’inci maç

Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Berat), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, DjaninyDoğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Avramovski, Muhar, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

Trabzonspor ile Kayserispor lig tarihinde daha önce 47 kez karşılaştı. Bu maçlarda Karadeniz temsilcisi 29 galibiyet alırken, Kayserispor’un 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 11 maç ise berabere sonuçlandı.

Kayseri’de golcü sıkıntısı

Ayrıca iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu’nun getiren Kayserispor’da golcü oyuncu Alibec, Maglica ile Campagnaro sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Tecrübeli teknik adamın bu maçta forvet bölgesinde İlhan Parlak’ı değerlendirmesi bekleniyor.

Bakasetas sınırda

Trabzonspor’da Kayserispor maçı öncesi Bakasetas kart sınırında bulunuyor. Yunan on numaranın bu maçta kart görmesi halinde Rizespor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

Öte yandan bordo mavililerde sakatlığını atlayan Berat Özdemir’in takıma dönmesi bekleniyor. Devre arasında takıma katılan performansıyla beğeni toplayan genç oyuncu için son karar maç saatinde verilecek.

Trabzonspor Kayserispor maçı

6 Nisan Salı günü saat 19:00’da başlayacak Trabzonspor Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya Grubuna abone olunarak Süper Lig maçlarını izleme keyfine erişebilirsiniz.

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