Canlı izle Trabzonspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle

Süper Lig’in 37.haftasında Trabzonspor sahasında ligin dişli ekiplerinden Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor ligde bu sezon 60 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Karagümrük ise 50 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor:

Karagümrük:

Trabzon 5 maçtır kazanamıyor

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, DjaninyAykut, Hedenstad, Fatih, Jimmy, Ndao, Muhammed, Aksel, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt

Şampiyonluk yarışışında uzak kalan Trabzonspor ligde ilk üç iddiasını sürdürmek istiyor. Bordo mavililer ligde çıktığı son 5 maçta ise berabere kalarak galibiyete hasret kaldı. Son olarak Galatasaray’la berabere kalan Karadeniz temsilcisi bu maçla birlikte galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Öte yandan kritik karşılaşma öncesi Yunan oyuncusu Bakasetas’ın cezası bulunuyor. Bakasetas bu maçta yer alamayacak. Bakasetas’ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Trondsen ve Yunus Mallı da maç kadrosuna alınmadı.

Karagümrük 5 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’deki ilk sezonu olmasına karşında Fatih Karagümrük oyunuyla alkış topluyor. İstanbul ekibi ligde çıktığı son 5 maçta da yenilmezken bu seriyi Trabzon deplasmanında da sürdürmek istiyorlar.

Buna karşında teknik heyet eksiklerle boğuşuyor. Karagümrük’te Trabzonspor maçı öncesi sakat olan Alparslan Erdem’in yanı sıra karantinada olan Bertolacci, Sobiech, Roco, Efe Tatlı, Zukanovic, Campi, Balkovec, Koray Altınay ve Castro Trabzon’a götürülmedi.

Trabzonspor Karagümrük canlı izle

24 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak olan Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ayrıca söz konusu sitelerdeki yayınlar kalitesiz ve gecikmelidir. Sitelerde çok fazla donma ve kasma sorunu yaşanmaktadır.

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