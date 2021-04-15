Canlı izle Slavia Prag Arsenal Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Slavia Prag Arsenal maçı Selçuk Sports Netspor izle

Avrupa’nın kulüpler bazında en önemli ikinci tunuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde Çeyrek Final rövanş maçları heyecanı başlıyor. Çeyrek finallerin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri de İngiliz devi Arsenal ve Çek ekibi Slavia Prag arasında gerçekleşecek.

İki takım arasında bu turun ilk maçı 1-1’lik beraberlikle bitmişti. Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Arsenal sahasında Slavia Prag ile berabere kalarak turu zor soktu. Çek ekibi ise Arsenal’i eleyerek dikkatleri çekmek istiyor.

Slavia Prag Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda?

Slavia Prag Arsenal Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı 15 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak. Eden Arena’da oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Dev maç Cüneyt Çakır’ın

Slavia Prag Arsenal maçı canlı izle

UEFA, Avrupa Ligi Çeyrek Final Rövanşında karşılaşacak Slavia Prag Arsenal maçında FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ı atadı. Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır dev maçta görev yapacak. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu.

15 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak olan Slavia Prag Arsenal karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bilindiği gibi ülkemizde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yayıncısı beIN Sport’tur. Bu nedenler maçları abone olanlar takip edebiliyor.

Öte yandan karşılaşmaları intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar kalitesiz, reklam ve kesintili şekilde yayınlanmakta olup, bu yayınlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

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